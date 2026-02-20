- Hoy:
Ex compañero de Hernán Barcos reveló cómo es realmente el 'Pirata': "Es una..."
Djorkaeff Reasco, que jugó con Hernán Barcos en Liga de Quito, sorprendió al contar cómo es realmente el goleador histórico de Alianza Lima.
Atención, hinchas de Alianza Lima. Djorkaeff Reasco fue compañero de Hernán Barcos cuando ambos jugaban en Liga de Quito, y al futbolista le preguntaron sobre cómo es realmente el delantero argentino, tanto a nivel personal como profesional. Recordemos que diversos rumores indicaban que el 'Pirata' no es como se le ve en público, sino alquien totalmente diferente, y ahora te contamos toda la verdad.
El delantero ecuatoriano sorprendió en diálogo con Fanáticos del Fútbol al confesar el tipo de ser humano que es el máximo goleador extranjero de la historia blanquiazul, indicando que es alguien sumamente noble y contradijo cualquier declaración en su contra realizada por otros personajes en las últimas semanas.
"Como capitán, Hernán Barcos era un líder nato. Alguien que decía las cosas de frente y siempre te impulsaba hacia adelante. Lo que él representa para mí es gigante, primero lo admiré como hincha, siendo uno de los mejores delanteros que vi en Liga, y luego como compañero fue fenomenal", indicó Djorkaeff Reasco sobre el ex Alianza Lima que ahora juega en la Liga 1 para FC Cajamarca.
"Como profesional es impresionante: se encargaba de que todos entrenaran y comieran bien, e incluso nos aconsejaba sobre ofertas de otros equipos para guiarnos por el mejor camino. En lo personal, seguimos en contacto y es una persona maravillosa", sentenció el ahora jugador de Independiente del Valle, admitiendo que Hernán Barcos es alguien que se preocupa por los demás.
Hernán Barcos es de los goleadores de la Liga 1 2026
De momento, Hernán Barcos es uno de los futbolistas más importantes del Torneo Apertura 2026 debido a que, pese a sus 41 años, lleva tres anotaciones con FC Cajamarca y es uno de los máximos goleadores que tiene la Liga 1 esta temporada.
