Todas las altas y bajas de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal por la Liga 1

Por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo con la misión de conseguir los tres puntos que le permitan seguir entre los primeros lugares de la tabla de posiciones. En ese sentido, los cremas tienen algunas lesiones que pueden perjudicar su rendimiento, pero también incorporaciones que entusiasman a la hinchada.

En cuanto a bajas, la 'U' no podrá contar con algunos jugadores sumamente importantes para el plantel, como es el caso de Anderson Santamaría o Sekou Gassama. El peruano es un pilar defensivo, mientras que el delantero senegalés es su fichaje estrella y recién había comenzado a sumar minutos con la camiseta merengue. No obstante, no son las únicas ausencias.

Gassama será baja en Universitario.

Yuriel Celi y Paolo Reyna continúan lesionados, por lo que tampoco podrán estar presentes en Universitario de Deportes para el partido ante Sporting Cristal. Luego de ello, Javier Rabanal cuenta con todo su plantel completamente listo para saltar al terreno de juego del Estadio Alberto Gallardo y conseguir una victoria que lo acerque más al tetracampeonato de la Liga 1.

Contrario a las ausencias, la 'U' también tiene buenas noticias debido a que tres de sus futbolistas regresaron para unirse a sus compañeros. Ellos son Edison Flores, José Rivera y Miguel Silveira, quienes podrán estar este sábado 21 de febrero ante los celestes. El 'Orejas' es un elemento con bastante jerarquía, mientras que el 'Tunche' es clave cada vez que ingresa y el brasileño quiere comenzar a brillar en el campo.

El 'Tunche' Rivera vuelve a Universitario.

Universitario vs. Sporting Cristal: hora y canal de transmisión

El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 será desde las 16.00 horas de Perú. Asimismo, contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional, y en Líbero te brindaremos el minuto a minuto totalmente gratis y online.