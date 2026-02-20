Confirman negociación con técnico extranjero para dirigir Alianza Lima: "Hubo contacto"

Ante el mal momento que se está viviendo en Alianza Lima en cuestión de resultados, los hinchas solicitan un cambio de dirección y el primer paso sería modificar el comando técnico liderado por Pablo Guede. Por ese motivo, se empezó a especular sobre quiénes podrían reemplazar al estratega argentino. Un DT extranjero con experiencia en Argentina y Chile está en la órbita de la institución Íntima.

El futuro de Alianza Lima podría cambiar luego del partido ante Sport Boys y aunque parezca una decisión apresurada, no se descarta que la salida de Pablo Guede sea en las próximas horas. En ese sentido, tras descartar la llegada de Ricardo Gareca, ahora surgió el nombre de otro DT y con quien la directiva ya se habría puesto en contacto.

Alianza Lima busca DT para reemplazar a Pablo Guede

Durante el último programa de 'Modo fútbol', el periodista José Varela señaló que Alianza Lima se ha contactado con Gustavo Álvarez, quien sonó para ser entrenador de la selección peruana. El entrenador argentino tuvo un breve paso por Sport Boys y luego en Atlético Grau en el fútbol nacional. También ha dirigido a equipos en Argentina y Chile.

"Ya hay un paso adelante, al menos hay un contacto, informalmente. Hubo contacto, sí, eso se puede confirmar hasta el día de hoy. De ahí, hay que ir paso a paso, viendo cómo va el tema", señaló José Varela.

(Video: Modo fútbol)

El resultado entre Alianza Lima vs Sport Boys no necesariamente definirá el futuro de Pablo Guede, pero lo cierto es que se estará mirando de cerca el planteamiento que presente el técnico y si realmente usa a los jugadores en sus posiciones habituales, a diferencia de lo que se ha visto en los últimos cotejos del cuadro blanquiazul.

Equipos en los que entrenó Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez ha formado una desstacada trayectoria como entrenador en Perú, Chile y Argentina. El estratega pasó a dirigir al Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys, Atlético Grau, Huachipato y Universidad de Chile, su último equipo.