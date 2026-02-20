- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Boca Juniors vs Racing Club
- Puebla vs América
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Tabla Sudamericano de Clubes Vóley
Confirman negociación con técnico extranjero para dirigir Alianza Lima: "Hubo contacto"
Las decisiones de Pablo Guede en los últimos partidos de Alianza Lima han afectado los resultados y ya se habla de quién sería su posible sucesor.
Ante el mal momento que se está viviendo en Alianza Lima en cuestión de resultados, los hinchas solicitan un cambio de dirección y el primer paso sería modificar el comando técnico liderado por Pablo Guede. Por ese motivo, se empezó a especular sobre quiénes podrían reemplazar al estratega argentino. Un DT extranjero con experiencia en Argentina y Chile está en la órbita de la institución Íntima.
PUEDES VER: Con Kevin Quevedo: los 3 jugadores que descartó Pablo Guede para el Alianza Lima vs Sport Boys
El futuro de Alianza Lima podría cambiar luego del partido ante Sport Boys y aunque parezca una decisión apresurada, no se descarta que la salida de Pablo Guede sea en las próximas horas. En ese sentido, tras descartar la llegada de Ricardo Gareca, ahora surgió el nombre de otro DT y con quien la directiva ya se habría puesto en contacto.
Alianza Lima busca DT para reemplazar a Pablo Guede
Durante el último programa de 'Modo fútbol', el periodista José Varela señaló que Alianza Lima se ha contactado con Gustavo Álvarez, quien sonó para ser entrenador de la selección peruana. El entrenador argentino tuvo un breve paso por Sport Boys y luego en Atlético Grau en el fútbol nacional. También ha dirigido a equipos en Argentina y Chile.
"Ya hay un paso adelante, al menos hay un contacto, informalmente. Hubo contacto, sí, eso se puede confirmar hasta el día de hoy. De ahí, hay que ir paso a paso, viendo cómo va el tema", señaló José Varela.
(Video: Modo fútbol)
El resultado entre Alianza Lima vs Sport Boys no necesariamente definirá el futuro de Pablo Guede, pero lo cierto es que se estará mirando de cerca el planteamiento que presente el técnico y si realmente usa a los jugadores en sus posiciones habituales, a diferencia de lo que se ha visto en los últimos cotejos del cuadro blanquiazul.
Equipos en los que entrenó Gustavo Álvarez
Gustavo Álvarez ha formado una desstacada trayectoria como entrenador en Perú, Chile y Argentina. El estratega pasó a dirigir al Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys, Atlético Grau, Huachipato y Universidad de Chile, su último equipo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90