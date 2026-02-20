Sport Boys sorprende e incorpora a figura colombiana para partido ante Alianza Lima: "Habilitado"

Llego el momento de vivir uno de los partidos más emocionantes en este inicio de la Liga 1, cuando Alianza Lima reciba a Sport Boys HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los blanquiazules deben ganar para poder superar su crisis deportiva; sin embargo la 'Misilera' no se lo pondrá fácil y se conoció que sumó un importante refuerzo de última hora para este partido.

Sport Boys incorpora a figura colombiana para partido ante Alianza Lima

Los rosados son conscientes de que tienen una gran oportunidad para poder vencer a Alianza Lima, que viene siendo cuestionado por su desempeño. Por ello, no quieren guardarse nada y se conoció que acaban de sumar a un nuevo elemento traído desde Colombia. Se trata de Santiago Beltrán, quien se suma como nuevo asistente técnico.

De acuerdo a la información del portal 'Pasión Rosada', la directiva de Sport Boys concretó su incorporación ya que se trata de un pedido expreso del DT Jaime de la Pava. El colombiano se sumó al equipo la semana pasada, pero recién podrá estar habilitado para el clásico en Matute.

Sport Boys sumó a Sebastián Beltrán como asistente técnico para enfrentar a Alianza Lima.

"Santiago Beltrán es nuevo AT de Sport Boys por pedido de Jaime de la Pava. Ya habilitado, estará en la zona técnica ante Alianza Lima", mencionó el citado portal en su cuenta de 'X'.

Cabe precisar que esta será su primera experiencia en un equipo profesional, ya que anteriormente estuvo laborando en el Club Deportivo C&T de Colombia, especializado en la formación de futbolistas menores.

Sport Boys vs Alianza Lima: bajas confirmadas para el clásico

Sport Boys tendrá una de las bajas más sensibles de todo su plantel, luego de confirmarse de una lesión de Hansell Riojas. El defensa es el principal referente en la zaga central y considerado como el capitán del equipo.

Por su parte, Alianza Lima también llega con grandes ausencias al partido. Los blanquiazules no contarán con Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud, quienes siguen recuperándose de sus lesiones; además, los jugadores Kevin Quevedo, D'Alessandro Montenegro y Josué Estrada no fueron considerados en la nómina por decisión técnica.