Oficial: Alianza Lima informó que su próximo partido será transmitido GRATIS por YouTube

Los ojos de los hinchas están puesto en el duelo que protagonizarán Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, un partido que puede definir el futuro de Pablo Guede en el banquillo. En medio de ello, los hinchas blanquiazules se emocionaron luego de que el club anunciara que su próximo partido se podrá ver de forma gratuita por YouTube.

Partido de Alianza Lima será transmitido por YouTube

Conscientes de que los hinchas desean ver el desempeño del equipo, Alianza Lima dio una gratificante noticia al confirmar que el partido se podrá ver por una de las plataformas más usadas del mundo. Sin embargo, es preciso señalar que en esta oportunidad nos referimos al equipo femenino que se viene preparando para el inicio de la Liga Femenina 2026.

El club concretó una serie de amistosos internacional ante rivales de jerarquía como Universidad Católica de Chile y la U de Chile, con el fin de prepararse de la mejor manera. En ese sentido, anunciaron que su duelo ante las 'Cruzadas' contará con transmisión gratis por YouTube.

Partido de Alianza Lima será transmitido GRATIS por YouTube.

"Anunciamos la transmisión de nuestro partido amistoso de mañana ante Universidad Católica por su canal oficial de YouTube", informó el club mediante sus redes sociales. Una noticia que generó gran algarabía en los hinchas.

Con esta noticia, los hinchas no tendrán que recurrir a ningún servicio de paga, ya que solo bastará con que ingresen al canal de la escuadra chilena en la plataforma para poder visualizar todo el encuentro.

¿Cuándo juega Alianza Lima Femenino vs Universidad Católica?

El partido amistoso entre Alianza Lima vs Universidad Católica está programado para disputarse HOY, viernes 20 de febrero. El encuentro se disputará en territorio chileno y dará inicio a las 8:00 a.m. (hora peruana)