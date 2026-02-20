Diego Penny y la fórmula ideal para que Cristal le gane a Universitario: "Un equipo..."

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y desde la previa, el destacado referente rimense, Diego Penny, indicó la fórmula para que los cerveceros aseguren los 3 puntos en el Estadio Alberto Gallardo.

Diego Penny y la fórmula ideal para que Sporting Cristal le gane a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo

Penny utilizó su programa 'Al Ángulo' para explicar cómo Cristal puede hacer respetar su estadio y vencer a Universitario en el Torneo de Apertura de la Liga 1.

Para el exarquero y ahora comunicador, el equipo dirigido por Paulo Autuori tiene una gran oportunidad para someter al equipo de Javier Rabanal debido a la localía, la posesión del balón y la tendencia a atacar con numerosos futbolistas.

"Si hay una oportunidad para que Sporting Cristal le gane a Universitario después del partido en el Estadio Nacional con Farré, es esta. Porque Cristal es un equipo que en el Gallardo quiere someterte a su juego, primero desde la posesión del balón y, segundo, porque ataca con mucha gente", afirmó.

Video: Movistar Deportes

Además, Diego Penny aseguró que las bandas de Sporting Cristal suelen ser muy peligrosas a la hora del ataque. Sin embargo, aconsejó a Autuori tener cuidado con Universitario, ya que suelen realizar buenos contragolpes que terminan en gol.

"Los laterales de Cristal se sueltan, lo cual puede ser peligroso porque la 'U' es un equipo que en contragolpe te hace daño, pero siento que Cristal y Autuori van a encontrar la manera de hacerle daño a la 'U' desde la fortaleza de la 'U', que son los carrileros", concluyó.

¿A que hora y en dónde ver Universitarios vs Sporting Cristal?

Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1 el 21 de febrero de 2025 a las 4:00 p. m. (hora Perú) desde el Estadio Alberto Gallardo. Este encuentro se podrá ver por la señal de L1MAX.