Ex Alianza Lima alienta a Sporting Cristal previo al partido contra Universitario: "Equipo copero"

Este sábado viviremos un emocionante partido entre Universitario vs. Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos son candidatos para llevarse el Torneo Apertura, por ello saben que es importante lograr el triunfo. Como antesala del compromiso, Junior Ross, futbolista que pasó por Alianza Lima, pero hizo historia con los celestes, dio sus impresiones.

Ross mostró su confianza sobre el plantel de Paulo Autuori, que deberá sostener dos partidos claves en menos de una semana. El exatacante resaltó el empate que logró Sporting Cristal ante 2 de Mayo en Paraguay.

"Cristal es un equipo copero. A pesar de haber estado con 10, corrió hasta el último minuto, nunca bajó los brazos. En el mediocampo hay muchas variantes; será complicado para el 'profe', aunque considero que el equipo viene motivado para jugar contra la 'U'", indicó Ross a Radio Ovación.

Junior Ross es un referente en Sporting Cristal. FOTO: El Popular.

Sobre el partido de vuelta contra 2 de Mayo, por la segunda fase de la Copa Libertadores, el exjugador de la bicolor puntualizó que los celestes tienen la capacidad para lograr la clasificación.

"Tiene la capacidad para sacar un buen resultado, viene con mucha confianza", señaló Ross que actualmente viene laborando como técnico en el campeonato federativo de menores.

Sporting Cristal enfrentará a Universitario con un equipo mixto

Por el apretado calendario, Paulo Autuori apostará por un equipo mixto para enfrentar a Universitario. Los jugadores que no tuvieron muchos minutos ante 2 de Mayo pueden iniciar las acciones contra los tricampeones del fútbol peruano.

El estratega brasileño le gusta estudiar hasta el más mínimo detalle a su rival. Por los lesionados en la zona defensiva, se descarta una línea de tres centrales.