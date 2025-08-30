Recientemente, una ciudadana de Estados Unidos fue arrestada tras intentar abandonar el país de Trump con más de 100.000 dólares en efectivo. Su intervención se llevó a cabo por parte de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes no dudaron en incautarle el dinero y confiscarle el Chevrolet 2013 en el que se trasladaba la extranjera. En esta nota, todo lo que pasó con ella.

Ciudadana intentó huir de EE. UU. con más de U$100.000, pero fue descubierta por CBP y esto pasó

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre lo que sucedió el viernes 22 de agosto en la nación americana, donde algunos funcionarios de la agencia estadounidense realizaban labores en el Puente Internacional Gateway, uno de los tres puntos que enlazan Brownsville, Texas, EE. UU., con Matamoros, Tamaulipas.

Ciudadana intentó huir de EE. UU. con más de U$100.000, pero fue descubierta por CBP y esto pasó.

En aquel lugar, una mujer estadounidense de 25 años decidió cruzar la frontera, sin imaginar que sería seleccionada para una inspección de salida rutinaria. En la revisión, los agentes de CBP evidenciaron que la joven transportaba un total de US$137.000 ocultos en su vehículo, dinero que no había sido declarado.

Ante ello, los oficiales confiscaron de inmediato el efectivo y el automóvil, para luego hacer oficial la entrega de la mujer a la oficina del Sheriff del condado de Cameron para una investigación más exhaustiva.

Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville, destacó la importancia de la vigilancia de los oficiales de la CBP, que permitió esta inesperada incautación de dinero, evitando así la salida de fondos de EE. UU. que podrían ser utilizados para financiar actividades ilegales. Hasta el momento, no se reveló más de aquella persona ni su situación.

¿Cuánto dinero debe llevar una persona hacia o desde Estados Unidos?

Por otro lado, es bueno saber que CBP consideró que es completamente legal llevar cualquier cantidad de divisas u otros instrumentos monetarios hacia o desde el país norteamericano.

Sin embargo, si el total excede los US$10.000 (o su equivalente en otras monedas), es fundamental el Formulario FinCEN 105, conocido como Informe de Transporte Internacional de Divisas o Instrumentos Monetarios, que es requerido por el Departamento del Tesoro. Este límite se aplica al monto total que transporta una persona o familias que viajan juntos, siempre que la suma combinada supere los US$10.000.