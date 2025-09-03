Detenido por CBP en confinamiento: inmigrante de Filipinas con Green Card enfrenta un futuro incierto tras su viaje de vacaciones

Máximo Londonio, un residente permanente en Estados Unidos, originario de Filipinas, fue detenido al regresar de un viaje familiar y pasó casi dos meses en confinamiento solitario antes de ser liberado. La detención tuvo lugar el 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, cuando él y su esposa arribaron tras celebrar su vigésimo aniversario de bodas.

Inmigrante filipino con Green Card fue detenido y puesto en confinamiento solitario por CBP

La familia de Londonio denunció que, en lugar de un proceso migratorio habitual, fue sometido a estrictas condiciones de custodia. Su esposa informó que estuvo incomunicado, sin acceso adecuado a sus necesidades básicas y en aislamiento durante aproximadamente un mes en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma.

Organizaciones defensoras de derechos migratorios han manifestado este caso como un ejemplo de las dificultades que enfrentan incluso residentes legales con Green Card.

Historia y antecedentes legales de Máximo Londonio

Máximo Londonio llegó a EE. UU. a los 12 años y ha vivido en el país desde 1997. Es padre de tres hijas estadounidenses, trabaja como operador de montacargas y es miembro activo de un sindicato local.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Londonio tiene antecedentes penales por hurto mayor y posesión de drogas, delitos que podrían poner en riesgo su estatus legal y derivar en un proceso de deportación conforme a la ley federal.

¿Cuál es la situación actual del inmigrante filipino en Estados Unidos?

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, afirmó que la residencia en EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que quienes incumplen la ley pueden perder su estatus migratorio y ser deportados. Aunque Londonio fue liberado en julio, su estatus migratorio sigue siendo incierto, sin información clara sobre la posible revocación de su residencia o el inicio de un proceso de deportación.

La familia y amigos de Máximo Londonio, mediante una campaña en GoFundMe, lo describen como un padre responsable y un trabajador dedicado que ha reconstruido su vida con esfuerzo. Organizaciones como Tanggol Migrante Network WA piden que se consideren sus lazos familiares y comunitarios antes de tomar cualquier decisión definitiva en su caso.