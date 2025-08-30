Walmart ha sorprendido al anunciar una gran noticia para El Salvador. Esta vez, se conoció que la empresa estadounidense invertirá, con un monto superior a los US$260 millones, a ser ejecutados en un periodo de cinco años, en una tienda en el país latino.

Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica, resaltó el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en el crecimiento económico de la nación, al generar empleos directos y potenciar las relaciones comerciales con proveedores locales. Hace unas horas se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Walmart Santa Tecla, que se convertirá en la tienda número 103 de la cadena en El Salvador.

Confirman nuevo local Walmart en este país LATINO e inversión de US$260 millones

Es importante conocer que, en última Cumbre Empresarial en Guatemala, se presentó el estudio Confianza 2025, donde Cristina Ronski, la CEO de este Walmart, resaltó el compromiso de la empresa con la inversión en la región.

La ejecutiva destacó que las inversiones continuarán en los cinco países donde opera la compañía: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. "El enfoque de crecimiento es en toda la región… las inversiones las continuaremos haciendo en los cinco países en los que operamos", expresó.

Confirman nuevo local Walmart en este país LATINO e inversión de US$260 millones.

Además, Ronski no dudó en considerar que las ventas en línea están experimentando un crecimiento a doble dígito, lo que indica un aprendizaje constante para expandir este canal. En Costa Rica, Walmart ha consolidado su presencia con una inversión superior a 17 millones de dólares, lo que se traduce en la apertura de nueve nuevas tiendas.

Por su parte, Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica, aseguró que la nueva tienda en El Salvador representa la visión a largo plazo de la empresa, que busca convertirse en una compañía regenerativa, enfocándose en un crecimiento responsable, inclusivo y sostenible.

Tiendas Walmart en El Salvador, más de 20 años dando frutos

Es importante saber que Walmart celebra 20 años de presencia en El Salvador. A pesar de haber considerado en el pasado su salida del país, según una aprobación del Consejo de Administración en enero de 2022, que también evaluaba su situación en Honduras y Nicaragua para fortalecer su operación en Costa Rica, Guatemala y México, la empresa ha decidido invertir en su expansión local.

Ahora, se ha previsto la apertura de varias tiendas, incluyendo una Maxi Despensa en San Miguel y otra en Chalchuapa, Santa Ana, además de la tienda en Santa Tecla, que ya está en marcha.