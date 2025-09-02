Recientemente, se conoció que la familia del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vio incrementado su patrimonio neto a aproximadamente 6.000 millones de dólares este lunes 1 de septiembre, coincidiendo de esta forma con el primer día de cotización de la criptomoneda de su iniciativa World Liberty Financial. En esta nota, todos los detalles al respecto.

Cabe precisar que, hasta ahora, la moneda digital, identificada con las siglas WLFI, no se encontraba disponible en el mercado abierto, lo que impedía a los inversores en la compañía realizar intercambios de tokens. No obstante, a partir de ayer, WLFI se pudo adquirir y vender en plataformas como Binance, aunque los tokens pertenecientes a los fundadores y otros integrantes están bloqueados y no puestos a la venta.

Esta es la gran fortuna que ha conseguido la familia Trump tras lanzar una criptomoneda

'El Nuevo Herald' y otros medios especializados informaron que, CoinMarketCap, la cotización de la criptomoneda WLFI experimentó un notable aumento en las plataformas de intercambio este inicio de mes, con transacciones que superaron los 1.000 millones de dólares en menos de una hora.

Ahora, este martes 2 de septiembre, el valor de la criptomoneda alcanzó una capitalización de 6.000 millones de dólares en su punto más alto, aunque a media jornada tuvo una caída del 9%, situándose en aproximadamente 5.400 millones de dólares.

Esta es la gran fortuna que ha conseguido la familia Trump tras lanzar una criptomoneda.

Cabe precisar que, Donald Trump, quien ha sido designado como "cofundador emérito" del proyecto, junto a su familia, posee cerca de una cuarta parte de la oferta total de WLFI, que fue cofundada por sus tres hijos. La criptomoneda fue anunciada por el actual presidente en septiembre de 2024, en el marco de su campaña electoral, junto a su hijo Donald Trump Jr. Con esta actualización, su fortuna creció.

WLFI se presenta como un token de gobernanza intransferible, destinado exclusivamente a inversores que se acojan a la exención del Reglamento D de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Esta exención permite a las empresas recaudar capital sin necesidad de registrar valores, enfocándose en inversores acreditados o en ofertas privadas limitadas.

Tokens de gobernanza, ¿qué son?

Los tokens de gobernanza permiten a sus poseedores participar en la toma de decisiones y en los procesos de gobierno de un proyecto cripto, facilitando la votación sobre propuestas y la influencia en el futuro del mismo.

No obstante, en octubre pasado, la compañía enfrentó dificultades, con ventas bajas y problemas técnicos en su página web, que se describe como "la única plataforma DeFi inspirada en Donald J. Trump".