0

La impensada noticia para inmigrantes: prohibirán ayudas federales a indocumentados durante estas situaciones, según un reporte

Según The Washington Post, FEMA aplicará nuevas reglas que limitarán la ayuda para inmigrantes indocumentados tras desastres en Estados Unidos.

María Zapata
The Washington Post informa que Seguridad Nacional impondrá nuevas restricciones.
The Washington Post informa que Seguridad Nacional impondrá nuevas restricciones. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Según un reporte de The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementará nuevas normas pronto. Estas reglas limitarán la ayuda que darán las organizaciones voluntarias y el gobierno. La restricción afectará a las familias perjudicadas por desastres naturales. En especial, impactará a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Proyectos de construcción se retrasan por escasez de mano de obra.

PUEDES VER: Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación

Prohibirán ayuda federal a inmigrantes indocumentados durante desastres naturales, según un reporte

Según The Washington Post, organizaciones como el Salvation Army serían fundamentales durante emergencias para ayudar a las familias damnificadas con suministros esenciales, como alimentos y ropa. Sin embargo, las nuevas regulaciones federales prohibirán que los grupos que reciban fondos federales apoyen a personas sin estatus legal después de un desastre natural.

Además, las organizaciones que quieran seguir recibiendo fondos deberán colaborar con agentes federales y con las operaciones de aplicación de la ley migratoria, lo que pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los inmigrantes indocumentados afectados.

Los rescatistas deberán trabajar junto a agentes federales.

Impacto en la comunidad inmigrante en Estados Unidos

Expertos y líderes comunitarios advierten que estas medidas reducirán significativamente la cantidad de ayuda disponible para las familias necesitadas, especialmente para los inmigrantes en Estados Unidos sin documentación legal.

A pesar de las restricciones, muchas organizaciones reiteran su compromiso de ayudar a todas las personas afectadas por desastres naturales, sin importar su nacionalidad, color o estatus migratorio.

Inmigrantes indocumentados enfrentan opciones limitadas

Según FEMA, las personas que no son ciudadanas o residentes permanentes tienen pocas opciones para recibir ayuda, a menos que un padre o tutor legal de un menor ciudadano resida en el mismo hogar.

FEMA ha aclarado que su prioridad es brindar recursos principalmente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, aplicando estrictamente las leyes migratorias vigentes, lo que deja a los inmigrantes indocumentados en una situación vulnerable tras emergencias.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación

  2. Malas noticias, inmigrantes: zar de la frontera de EE. UU. anunció más operativos luego del Labor Day en estos importantes estados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano