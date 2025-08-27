0

Costco da PÉSIMA NOTICIA a sus clientes | Confirma el cierre de sus sucursales en EE. UU. por esta razón y en esta FECHA

Atención, fieles consumidores de Costco: empresa cerrará sus sucursales en Estados Unidos por 24 horas el próximo mes. ¿Por qué?

Costco confirma el cierre de sus sucursales en EE. UU. por este motivo y en esta fecha.
Costco confirma el cierre de sus sucursales en EE. UU. por este motivo y en esta fecha. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.
¡A tomar en cuenta! Costco sorprendió a sus clientes al recomendarles que planifiquen sus compras con antelación para el fin de semana del Día del Trabajo, en Estados Unidos. Y es que, la reconocida cadena de supermercados cerrará durante 24 horas el lunes 1 de septiembre, en honor al feriado federal. En esta nota, te compartimos información sobre todo lo que debes saber ante este inesperado anuncio.

Costco confirma el cierre de sus sucursales en EE. UU. por esta razón y en esta fecha

'Silve.com' y otros medios compartieron la última noticia que brindó Costco, empresa que destaca el Día del Trabajo en EE. UU. como uno de sus principales días festivos, junto a otras fechas importantes como el Año Nuevo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, Pascua, Acción de Gracias y Navidad, fechas en las cuales la tienda permanece cerrada.

Costco confirma el cierre de sus sucursales en EE. UU. por esta razón y en esta fecha.

Ahora se conoció que, de todos los locales, en Staten Island, la tienda estará disponible para los clientes durante la mayor parte del fin de semana festivo, con horarios establecidos para el viernes de 10:00 a. m. a 8:30 p. m.

En tanto, el horario del sábado será de 9:30 a. m. a 7:00 p. m. y el domingo de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Asimismo, el sitio web de Costco, Costco.com, seguirá accesible en todo momento para la tranquilidad de sus clientes. Hasta el cierre de la nota, estas son las últimas actualizaciones que se dieron al respecto.

¿Quiénes son las principales competencias de Costco?

Por otro lado, Costco es una de las tiendas que tiene grandes competidores, entre los cuales destacan Walmart, Sam's Club y BJ's Wholesale Club.

Estas tiendas atraen a consumidores que priorizan el ahorro y buscan alternativas de compra al por mayor. Además, grandes cadenas de supermercados como Kroger y Target también se suman a la competencia, ofreciendo productos similares para captar la atención de los compradores.

