Atención. Recientemente, Costco decidió no ofrecer más la píldora abortiva mifepristona en sus farmacias. Esta impensada medida ha surgido tras la presión ejercida por inversores para que la empresa se abstenga de comercializar este medicamento en todas sus tiendas en Estados Unidos.

Pese a contar con más de 500 farmacias, la cadena resaltó que no se ha registrado una demanda significativa de la píldora por parte de los consumidores, tal como informaron medios internacionales. En esta nota, todos los detalles. ¿Quiénes celebran este cambio?

Costco no venderá pastillas abortivas en farmacias y envía contundente respuesta a clientes

Costco, una de las cadenas más emblemáticas de todo EE. UU., confirmó el fin de la comercialización de la pastilla abortiva mifepristona en sus farmacias, generando desconcierto entre sus consumidores. La empresa explicó a CBS News que esta decisión se basó en la falta de demanda suficiente por parte de sus socios y otros pacientes para justificar su venta en más de 500 farmacias.

Pastillas abortivas no estarán a la venta en Costco.

Generalmente, este medicamento es dispensado directamente por proveedores médicos. Es así que la nueva orden de Costco fue recibida con satisfacción por grupos de inversionistas y activistas religiosos, quienes ejercieron presión para evitar su distribución, tal como informó Bloomberg.

No obstante, la compañía no ha comentado si esta presión influyó en su decisión final. Otros minoristas, como Kroger, Walmart y Albertsons, también han optado por no ofrecer la mifepristona.

Otros cuestionan la decisión de Costco de no vender pastillas abortivas

Por otro lado, los defensores del acceso a este tipo de medicamentos calificaron la medida de Costco como "decepcionante", advirtiendo que limita el acceso a un fármaco seguro y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

En estados del EE. UU. donde el aborto está prohibido, las pacientes pueden obtener la pastilla a través de envíos desde lugares donde su uso es legal.