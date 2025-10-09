¡Insólito! Hombre desnudo persigue a empleados de Walmart en Florida y termina arrestado

Una escena digna de una película surrealista se vivió en la madrugada del miércoles 8 de octubre en Lake City, Florida, cuando un hombre fue sorprendido completamente desnudo persiguiendo a empleados por el estacionamiento de un Walmart cerrado. Aunque parecía una broma, la llamada al 911 fue completamente real, y la policía local confirmó el insólito incidente.

Los oficiales llegaron alrededor de las 2:45 a.m. tras recibir la alerta, y encontraron al sujeto aún desnudo, escondido entre la maleza cerca del supermercado. El hombre, de 33 años, fue descrito como agitado y paranoico, y luego fue detenido por las autoridades sin que se reportaran heridos.

La policía lo halló desnudo, agazapado en la maleza

El insólito episodio ocurrió en un Walmart de la carretera federal oeste 90, en Lake City, una localidad del norte de Florida ubicada a unas 60 millas de Jacksonville. Según el informe policial, los empleados estaban realizando tareas internas ya que la tienda no estaba abierta al público cuando fueron sorprendidos por el hombre desnudo.

Hombre desnudo persigue a personal de Walmart en Florida.

Tras la llegada de los agentes, se desplegó una búsqueda en una zona boscosa cercana. Allí encontraron al sospechoso agazapado entre arbustos, visiblemente alterado. Fue trasladado a un hospital para su evaluación y, tras recibir el alta médica, fue arrestado.

Fue identificado por huellas y enfrentará cargos

El sujeto no portaba ningún tipo de documentación, por lo que fue identificado mediante huellas dactilares en la cárcel del condado. Según informó la policía de Lake City, ahora enfrenta cargos por exhibicionismo indecente y resistencia al arresto sin violencia.

A pesar del caos, no se registraron lesiones ni daños a terceros. El caso sigue bajo investigación, aunque las autoridades no han revelado si el hombre estaba bajo el efecto de alguna sustancia. El incidente generó múltiples reacciones en redes sociales por lo absurdo del relato, que muchos inicialmente creyeron que era falso.