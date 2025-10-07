Florida sorprende a todos: esta ciudad encabeza el aumento del ingreso familiar en Estados Unidos

El ingreso medio de los hogares en Estados Unidos mostró un aumento marginal de apenas 1% entre 2023 y 2024, según datos recientes de la Oficina del Censo compilados por CNBC. Sin embargo, algunas ciudades lograron incrementos significativamente superiores, destacando por encima del promedio nacional tanto en porcentaje como en velocidad de crecimiento.

El crecimiento económico impulsa la renta de los hogares en Florida.

Tampa, la ciudad que rompe récords en crecimiento de ingresos

Tampa, en Florida, registró un aumento del ingreso medio de los hogares superior al 15% en apenas un año, pasando de USD 72.851 a USD 97.219, según un análisis de SmartAsset citado por CNBC. Este incremento la posiciona como la ciudad con mayor crecimiento de las 50 más grandes del país. Mientras la mayoría de las metrópolis mostró avances moderados, siete ciudades reportaron incluso descensos en la renta familiar.

Jaclyn DeJohn, directora de análisis económico de SmartAsset, explicó que la volatilidad económica en las grandes ciudades favorece incrementos súbitos en los salarios. La llegada de nuevas empresas y la migración interna contribuyen a estos cambios más visibles en centros urbanos que en áreas suburbanas o rurales.

Factores detrás del boom en Tampa

El alza en Tampa se concentra principalmente en la población senior, cuyos ingresos crecieron más del 17% en el mismo período. En cambio, los hogares con hijos menores de 18 años enfrentaron una caída de ingresos de más del 6%. Según DeJohn, Florida atrae a jubilados gracias a su clima, beneficios fiscales y servicios de calidad, generando flujos económicos que impactan directamente en el ingreso medio de la ciudad.

Long Beach, California, ocupó el segundo lugar en crecimiento anual de ingresos, con un alza del 12%, beneficiando tanto a familias con hijos como a personas mayores, quienes vieron aumentos de entre 15% y 17%. Por su parte, San Francisco y San José mantuvieron los ingresos medios más altos del país debido a la continua demanda de talento en el sector tecnológico y la competencia salarial que ello genera.

Crecimientos y diferencias respecto al promedio nacional

A pesar de los incrementos significativos, algunas ciudades no superaron el promedio nacional de USD 83.730. Baltimore, por ejemplo, creció 8,73%, pero pasó de USD 59.579 a USD 65.000 en 2024, sin alcanzar los niveles promedio de EE.UU.

Además de Tampa y Long Beach, destacan San Francisco (+10,31%), Fresno (+10,19%), Louisville (+9,37%), San José (+8,81%), Baltimore (+8,73%), Tucson (+8,57%), Chicago (+8,24%) y Mesa (+8,13%). Esta clasificación se basa en la última comparación anual de SmartAsset sobre datos del Censo.

El crecimiento de Tampa no solo refleja un repunte en la economía local, sino también cómo los movimientos poblacionales y la atracción de nuevos residentes y jubilados pueden alterar significativamente la dinámica económica de una ciudad en poco tiempo.