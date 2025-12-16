- Hoy:
ATENCIÓN ciudadanos en EE. UU.: esto pasará con los depósitos directos de $2,000 del IRS
Diciembre concentra gastos esenciales y el depósito federal de $2,000 aparece como un refuerzo para los hogares con ingresos fijos o jubilaciones.
El mes de diciembre suele ser uno de los más difíciles financieramente para muchas familias estadounidenses. Entre pagar la calefacción, los alimentos del día a día, el alquiler y otros compromisos de fin de año, los gastos se acumulan rápidamente y golpean con fuerza a los sectores de ingresos medios bajos.
En este contexto, el depósito directo de $2,000 del IRS se presenta como un alivio crucial para atravesar el invierno y cerrar el año con mayor estabilidad económica, especialmente para quienes dependen de ingresos fijos o jubilaciones.
¿Quiénes recibirán el depósito de $2,000?
Aunque los lineamientos finales serán publicados por el IRS, la elegibilidad sigue parámetros similares a programas de alivio anteriores:
- Ciudadanos estadounidenses o residentes legales
- Número de Seguro Social válido
- Declaración de impuestos presentada en 2024 o 2025
- Ingresos dentro de los topes establecidos:
- Solteros: hasta $75,000
- Jefes de hogar: hasta $112,500
- Matrimonios que declaran en conjunto: hasta $150,000
Quienes superen levemente estos montos podrían recibir un pago reducido.
Beneficiarios con depósito automático
El IRS realizará depósitos directos de $2,000 este diciembre de 2025.
Algunos grupos recibirían el dinero sin trámites adicionales, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan sus datos actualizados:
- Personas que cobran Seguro Social
- Beneficiarios de SSI y SSDI
- Veteranos que reciben pagos del VA
Quiénes quedarían excluidos del pago
No todas las personas serán elegibles para el depósito de $2,000 del IRS. Quedarían fuera los contribuyentes con ingresos altos, las personas sin declaraciones fiscales recientes, los extranjeros no residentes, quienes no posean SSN válido y algunos dependientes declarados en impuestos. Actualizar la información fiscal antes de diciembre será clave para evitar errores o demoras.
Fechas estimadas de pago
El cronograma preliminar para diciembre de 2025 contempla el depósito directo, que se realizará del 9 al 27 de diciembre, y los cheques en papel o tarjetas prepagas, que se entregarán entre fines de diciembre y los primeros días de enero de 2026. El depósito directo será el método prioritario, ya que permite una entrega más rápida y segura.
