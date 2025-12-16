0
ATENCIÓN ciudadanos en EE. UU.: esto pasará con los depósitos directos de $2,000 del IRS

Diciembre concentra gastos esenciales y el depósito federal de $2,000 aparece como un refuerzo para los hogares con ingresos fijos o jubilaciones.

Gabriela Zevallos
El IRS realizará depósitos directos de $2,000 este diciembre de 2025.
El IRS realizará depósitos directos de $2,000 este diciembre de 2025. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
El mes de diciembre suele ser uno de los más difíciles financieramente para muchas familias estadounidenses. Entre pagar la calefacción, los alimentos del día a día, el alquiler y otros compromisos de fin de año, los gastos se acumulan rápidamente y golpean con fuerza a los sectores de ingresos medios bajos.

En este contexto, el depósito directo de $2,000 del IRS se presenta como un alivio crucial para atravesar el invierno y cerrar el año con mayor estabilidad económica, especialmente para quienes dependen de ingresos fijos o jubilaciones.

¿Quiénes recibirán el depósito de $2,000?

Aunque los lineamientos finales serán publicados por el IRS, la elegibilidad sigue parámetros similares a programas de alivio anteriores:

  • Ciudadanos estadounidenses o residentes legales
  • Número de Seguro Social válido
  • Declaración de impuestos presentada en 2024 o 2025
  • Ingresos dentro de los topes establecidos:
  • Solteros: hasta $75,000
  • Jefes de hogar: hasta $112,500
  • Matrimonios que declaran en conjunto: hasta $150,000

Quienes superen levemente estos montos podrían recibir un pago reducido.

Beneficiarios con depósito automático

IRS

El IRS realizará depósitos directos de $2,000 este diciembre de 2025.

Algunos grupos recibirían el dinero sin trámites adicionales, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan sus datos actualizados:

  • Personas que cobran Seguro Social
  • Beneficiarios de SSI y SSDI
  • Veteranos que reciben pagos del VA

Quiénes quedarían excluidos del pago

No todas las personas serán elegibles para el depósito de $2,000 del IRS. Quedarían fuera los contribuyentes con ingresos altos, las personas sin declaraciones fiscales recientes, los extranjeros no residentes, quienes no posean SSN válido y algunos dependientes declarados en impuestos. Actualizar la información fiscal antes de diciembre será clave para evitar errores o demoras.

Fechas estimadas de pago

El cronograma preliminar para diciembre de 2025 contempla el depósito directo, que se realizará del 9 al 27 de diciembre, y los cheques en papel o tarjetas prepagas, que se entregarán entre fines de diciembre y los primeros días de enero de 2026. El depósito directo será el método prioritario, ya que permite una entrega más rápida y segura.

