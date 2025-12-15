ATENCIÓN contribuyentes: el IRS tocará la puerta de miles de familias que OMITIERON este paso obligatorio

Una advertencia del Servicio de Impuestos Internos volvió a generar inquietud entre contribuyentes en Estados Unidos. La agencia confirmó que, en casos puntuales, puede avanzar con visitas presenciales a domicilios, una medida que solo se activa cuando existen incumplimientos fiscales sin resolver. El IRS aclara que estas acciones no son automáticas ni masivas. El proceso comienza siempre con intentos formales de contacto y solo escala cuando la persona o familia ignora reiteradamente sus obligaciones tributarias o no responde a notificaciones oficiales.

Ignorar cartas del IRS puede activar auditorías presenciales.

Por qué el IRS puede presentarse en tu casa

Las visitas domiciliarias están vinculadas a situaciones concretas. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Impuestos federales adeudados que no fueron pagados dentro del plazo establecido.

que no fueron pagados dentro del plazo establecido. Falta de respuesta a cartas oficiales enviadas por el IRS.

enviadas por el IRS. Inconsistencias relevantes detectadas en declaraciones previas.

detectadas en declaraciones previas. Auditorías formales iniciadas por omisiones reiteradas.

Antes de cualquier contacto presencial, el organismo envía una notificación escrita donde informa que el caso está bajo revisión. Solo después de ese aviso, un agente autorizado puede acudir al domicilio para continuar el proceso.

Cómo actúan los agentes del IRS durante una visita

Cuando se concreta una inspección, el agente de ingresos tiene como función principal revisar información financiera. Esto incluye la solicitud de comprobantes de ingresos, gastos, actividad comercial u otros registros relevantes para la auditoría.

En determinados casos, el IRS también puede comunicarse con terceros como empleadores o instituciones financieras para verificar datos declarados. La agencia insiste en que estas instancias son poco comunes, pero necesarias cuando existen dudas fundadas sobre el cumplimiento fiscal.

Formas legítimas en las que el IRS se comunica con los contribuyentes

Para evitar fraudes, el organismo recuerda cuáles son los únicos canales oficiales de contacto:

Cartas enviadas por el Servicio Postal de EE.UU.

Llamadas telefónicas , solo después de haber enviado una notificación escrita.

, solo después de haber enviado una notificación escrita. Fax, en casos puntuales de verificación laboral o documental.

El IRS nunca contacta por redes sociales, mensajes privados, correos no solicitados ni exige pagos inmediatos a través de métodos inusuales.

Qué no hará el IRS durante una visita

La agencia fue enfática en marcar límites claros: no exige pagos en el acto, no amenaza con arrestos, no retira licencias ni utiliza mensajes automatizados para intimidar a los contribuyentes. Cualquier acción fuera de estos parámetros debe considerarse sospechosa. Ante dudas, el IRS recomienda verificar siempre la identidad del agente y revisar las notificaciones recibidas antes de compartir información personal o financiera.