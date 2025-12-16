ALERTA extranjeros: Desde el 26 de diciembre EE. UU. tomará fotos y datos biométricos a todos los que entren o salgan del país

A partir del 26 de diciembre, Estados Unidos activará un nuevo esquema de control migratorio que ampliará la recolección de fotografías y datos biométricos de todos los extranjeros que entren o salgan del país. La medida forma parte de una regulación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y busca reforzar el seguimiento de los movimientos migratorios.

El sistema permitirá registrar información biométrica en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos, creando un historial que vincula la entrada y la salida de cada viajero. Según las autoridades, este cambio apunta a cerrar vacíos en los registros migratorios y fortalecer la seguridad.

La medida aplicará a turistas, estudiantes y trabajadores temporales.

Cómo funcionará el nuevo control biométrico

El DHS estará autorizado a capturar huellas dactilares y reconocimiento facial al momento de la salida del país. Estos datos se compararán con los recolectados al ingresar, lo que permitirá confirmar si una persona respetó el tiempo autorizado de estadía. El gobierno sostiene que esta tecnología ayudará a detectar documentos falsificados, datos inconsistentes y salidas no reportadas, situaciones que hasta ahora dificultaban la fiscalización migratoria.

La normativa se aplicará sin excepciones a todos los extranjeros, incluidos turistas con visa, estudiantes, trabajadores temporales, residentes no permanentes, adultos mayores y menores de edad. Las autoridades aclararon que el sistema no apunta a restringir viajes legales, sino a verificar identidades y movimientos con mayor precisión.

Alertas legales sobre el uso de datos personales

Abogados especializados en inmigración advirtieron que la recolección biométrica en la salida del país representa un cambio sustancial en la política de vigilancia fronteriza. El estudio Lincoln-Goldfinch Law señaló que esta práctica debe contar con controles legales estrictos.

La firma remarcó la necesidad de que el gobierno informe de forma transparente cómo se almacenarán los datos, por cuánto tiempo y cómo corregir posibles errores. Además, pidieron que la aplicación de la norma respete garantías constitucionales y no genere obstáculos innecesarios para viajeros que cumplen la ley.

¿Qué pasa si un extranjero se niega a entregar sus datos biométricos?

Negarse a proporcionar fotografías o datos biométricos puede derivar en demoras, revisiones adicionales o incluso la negación del ingreso o salida del país, ya que el nuevo sistema forma parte de los requisitos obligatorios de control migratorio. Las autoridades pueden considerar la falta de cooperación como un incumplimiento de las normas vigentes, lo que podría afectar futuros viajes o solicitudes de visa.