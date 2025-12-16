NUEVA medida migratoria: Estados Unidos exigirá una selfie para comprobar que saliste legalmente del país

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puso sobre la mesa una propuesta que podría cambiar la forma en que los extranjeros acreditan su salida de Estados Unidos. La iniciativa apunta a que los visitantes se tomen una fotografía facial al abandonar el país como respaldo oficial de que cumplieron con el tiempo autorizado de estadía. La medida fue publicada en el Registro Federal y forma parte de un paquete de ajustes migratorios impulsados para endurecer el control sobre ingresos y salidas, especialmente de quienes viajan sin visa tradicional o bajo programas especiales de admisión.

Selfie obligatoria para cerrar el registro migratorio

Según el planteamiento, la imagen funcionaría como comprobante digital de salida y estaría vinculada al historial migratorio del viajero, que hoy se gestiona a través del formulario electrónico I-94. Con este cambio, la CBP busca que sea el propio visitante quien confirme activamente que dejó el territorio estadounidense.

CBP evalúa usar selfies y geolocalización para confirmar la salida legal de extranjeros de EE.UU.

Para ello, la agencia proyecta lanzar un plan piloto denominado Voluntary Self-Reporting of Exit (VSRE), que permitiría cerrar el registro de entrada y salida sin necesidad de trámites presenciales ni documentos físicos.

Cómo funcionará el sistema de verificación

El proceso se realizaría mediante una aplicación oficial de la CBP. El viajero deberá enviar tres elementos clave:

Datos del pasaporte

Una foto tomada en el momento

Ubicación en tiempo real fuera de EE.UU.

La tecnología incorporará validación biométrica y controles que impiden subir imágenes almacenadas previamente. Además, la geolocalización confirmará que la persona ya no se encuentra dentro del país. Toda la información quedará registrada en la base de datos oficial de llegadas y salidas, utilizada por autoridades migratorias.

Cambios adicionales para viajeros con ESTA

Dentro del mismo plan, la CBP también propone eliminar la solicitud del permiso ESTA a través de navegadores web y concentrar el trámite únicamente en una app móvil. El objetivo es reducir estafas, evitar errores en la carga de fotos y reforzar la seguridad del sistema. No obstante, la dependencia reconoció que este cambio podría afectar a viajeros con teléfonos antiguos o sin capacidad para funciones biométricas avanzadas.

Si el viajero no completa el autorreporte de salida, la CBP podría considerar que no existe constancia oficial de que abandonó el país. Esto podría generar inconvenientes en futuros ingresos, solicitudes de visa o renovaciones del ESTA, ya que el sistema migratorio podría reflejar una estadía inconclusa o irregular.