Nochevieja en PELIGRO: el FBI arresta a cinco sospechosos que planeaban atentado terrorista en California

Una operación federal de gran escala evitó lo que las autoridades describen como un atentado coordinado de alto impacto en el sur de California. El FBI y el Departamento de Justicia detuvieron a cinco personas acusadas de planear ataques violentos durante las celebraciones de Año Nuevo, incluyendo explosiones simultáneas y agresiones contra agentes federales.

Según informó la fiscal general Pam Bondi, la investigación permitió desarticular una red con motivaciones extremistas que operaba en distintos puntos del país y que representaba una amenaza directa para la seguridad pública.

El plan incluía bombas caseras y ataques contra agentes federales.

Un plan coordinado para sembrar el caos en Año Nuevo

De acuerdo con documentos judiciales, el grupo había diseñado una estrategia denominada “Operación Sol de Medianoche”, que contemplaba colocar mochilas con explosivos de fabricación casera en al menos cinco ubicaciones al mismo tiempo el 31 de diciembre. Los objetivos incluían empresas estadounidenses no identificadas oficialmente.

Las autoridades sostienen que los sospechosos realizaron viajes recientes al desierto de Mojave para probar los artefactos explosivos. Fue durante una de esas maniobras de preparación cuando agentes federales intervinieron y concretaron los arrestos.

Quiénes son los detenidos y dónde fueron capturados

Cuatro de los implicados fueron arrestados en California y fueron identificados como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai. El quinto sospechoso fue detenido en Nueva Orleans, donde, según el FBI, preparaba un ataque violento independiente, pero vinculado al mismo entramado extremista. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que este último arresto permitió cerrar el círculo de la operación y evitar nuevas acciones violentas.

Las autoridades federales atribuyen el complot a un grupo identificado como Turtle Island Liberation Front, al que describen como una organización de extrema izquierda con discursos antigubernamentales, anticapitalistas y propalestinos. Además del plan para Año Nuevo, la acusación detalla conversaciones internas en las que algunos de los detenidos analizaban atacar agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los meses siguientes, con la intención de generar miedo y causar víctimas.

Investigación digital y vigilancia en redes sociales

El grupo mantenía actividad en redes sociales, donde se presentaba como un movimiento de “liberación” enfocado en la descolonización y la soberanía. En esas plataformas difundían mensajes contra políticas migratorias del gobierno y expresaban apoyo a causas internacionales, lo que ahora forma parte de la evidencia analizada por los investigadores.

Desde el Departamento de Justicia, funcionarios vincularon los arrestos a una estrategia más amplia del gobierno para neutralizar amenazas extremistas internas antes de que se concreten ataques masivos. Las autoridades remarcaron que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones relacionadas con la red desarticulada.