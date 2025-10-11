Reimond Manco dio dura opinión sobre Felipe Chávez tras su estreno con Perú: "Siento que le faltó..."

Felipe Chávez es una de las novedades en la convocatoria que presentó Manuel Barreto para el amistoso internacional por fecha FIFA de la selección peruana ante Chile. Precisamente, el mediocampista de Bayern Múnich pudo debutar con la 'Blanquirroja', pero apenas tuvo minutos para mostrar su juego. Por tal motivo, Reimond Manco lanzó un fuerte mensaje.

Reimond Manco se pronunció sobre el debut de Felipe Chávez ante Chile

En el programa de YouTube, Manco TV, el exjotita, fiel a su estilo, fue bastante directo sobre el nivel del volante de 18 años ante la 'Roja', y señaló que careció de "movilidad". Asimismo, indicó que aún necesita adaptarse al grupo y con el pasar de los partidos recién podrá encontrar ese rol de conductor principal del equipo.

Felipe Chávez debutó con Perú en el amistoso internacional ante Chile

"Yo voy a ser sincero y siento que le faltó mucha movilidad. Cuando un jugador entra a jugar de enganche, puede pedir la pelota al pie, asumir que puede solucionar. Eso es lo que hace un futbolista que de verdad se pone el equipo al hombro. Eso es lo que hace un bravo, hay que hablar las cosas como son. Yo digo que le faltó movilidad, tiempo para adaptarse, movilidad", sostuvo.

A su vez, defendió de las críticas al popular 'Pippo' y descartó que algunos de sus compañeros hayan querido no darle el balón, sino que, recién el futbolista está encontrando su ritmo dentro del plantel.

"Utilizó la 14, número de Claudio Pizarro. Jugó exactamente 18 minutos y no tocó ni una vez la pelota. Ya hay que dejarnos de coj... y no empecemos que son argolleros, que no le quieren dar pase. Ya de verdad no empecemos con eso porque escuché la transmisión y nos dijeron que no quieren dar pase", agregó.

De todos modos, Reimond Manco pidió bastante prudencia a la hinchada nacional con Felipe Chávez, y una vez más reiteró que el mediocentro del cuadro 'Bávaro' debe adaptarse a su nuevo entorno luego de jugar por varios años en el fútbol alemán.

"Papi, no hay que empezar con eso porque en verdad no tiene nada que ver. Si en 18 minutos no tocas el balón, pues, pasó lo que dije que iba a pasar. No dije que sea Nostradamus pero dije que ojo que si el chico no tiene buen partido, no vayan a empezar a matarlo porque esto es un proceso. El chico tiene 18 años, viene de Bayern Múnich, tiene que ir de a pocos", concluyó el ex Alianza Lima.