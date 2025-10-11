Prensa de Alemania tuvo sorprendente reacción por debut de Felipe Chávez con Perú: "Solo..."

La atención de los hinchas estuvo centrada en Felipe Chávez, quien finalmente logró debutar internacionalmente con la selección peruana. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que la ‘Bicolor’ terminó cayendo 2-1 ante Chile y el joven futbolista tuvo una presentación discreta. Ante ello, la prensa alemana reaccionó a su estreno y sorprendió con sus comentarios sobre el prometedor jugador.

Una vez consumada la derrota, el portal alemán '90 Min' se refirió al debut del popular ‘Pippo’ y le dedicó una nota especial, donde se mostraron sorprendidos por el hecho de que haya jugado con la selección peruana sin haber debutado aún con el primer equipo del Bayern Múnich.

En ese sentido, resaltaron que, con apenas 18 años, logró cumplir su sueño de vestir la camiseta nacional, además de catalogarlo como uno de los talentos más emocionantes que existen en el cuadro bávaro.

Prensa de Alemania destacó el debut de Felipe Chávez con la selección peruana.

"En secreto, en silencio y con discreción: un joven de 18 años del Bayern celebra su debut internacional. Felipe Chávez es uno de los talentos más brillantes del FC Bayern. Ha debutado con la selección peruana, sin haber disputado un solo partido oficial con el equipo muniqués", mencionaron en la portada.

Asimismo, destacaron sus buenas actuaciones en las divisiones menores del Bayern Múnich, donde recientemente anotó un doblete ante el Chelsea y subrayaron que esta convocatoria con la selección absoluta representa un paso importante en su carrera.

"El centrocampista de 18 años también ha impresionado esta temporada con la selección sub-19 del Bayern en la UEFA Youth League. El joven ha marcado dos goles en dos partidos, ambos en un doblete contra el equipo juvenil del Chelsea. Ahora, Chávez se está labrando un nombre en un escenario más importante. En un amistoso contra Chile, debutó con la selección absoluta de Perú", remarcaron.

Felipe Chávez tuvo un discreto debut con la selección peruana

Lastimosamente, Felipe Chávez ingresó en el tramo final del amistoso contra Chile, en un momento donde la escuadra rival estaba lanzada al ataque y dominaban el balón. El joven volante solo logró disputar 12 minutos y no logró entenderse con sus compañeros, provocando que no logre recibir el balón y desplegar su talento.

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Felipe Chávez ha experimentado un notable incremento en los últimos meses, pasando de un precio de 250 mil euros en junio a 600 mil euros en la actualidad, cifra que podría seguir creciendo gracias a su proyección y corta edad.