Prensa italiana da firme comentario de Lapadula tras errar penal en la Copa Italia: "Nunca ha..."

Por los dieciseisavos de final de la Copa Italia, Gianluca Lapadula reapareció con camiseta de Spezia en un momento de tensión para el equipo. Y es que perdía 2-1 ante Parma y solo necesitaban un gol para forzar los penales, un reto que cumplió al 100% el 'Bambino' tras anotar sobre los minutos finales.

Sin embargo, en la tanda de penales volvió a tener responsabilidad Lapadula, que con un potente remate envió el esférico lejos de la portería. Un duro golpe para nuestro compatriota en su regreso a las canchas, el cual generó un fuerte impacto en la prensa italiana por sus minutos en el campo.

Prensa italiana valora a Gianluca Lapadula

El portal "Città della Spezia" no dudó en calificar a nuestro compatriota, quien dejó en claro que la afición pide a gritos el regreso Gianluca Lapadula tras demostrar que sigue teniendo el olfato goleador. En solo pocos minutos en el campo, pudieron igualar la llave y así forzar a una tanda de penales ante un club de Serie A.

"El viejo rugido del león en medio de las dificultades de los nuevos, ahora la multitud clama por los goles de Lapadula", se lee en el portal Città della Spezia.

Città della Spezia se refirió al nivel de Gianluca Lapadula.

Por otra parte, no callaron sobre lo que ha vivido el 'Bambino' en los últimos meses, que ha sido descartado del plantel por lesiones y decisiones técnicas. Pese a ello, Lapadula llegó a un acuerdo con el club y decidió continuar en el primer equipo para pelear un puesto en el once titular.

"Lapadula siempre ha aspirado, pero nunca ha logrado ascender. Esto se debió en parte a sus propias deficiencias, empezando por la tarjeta roja contra el Catanzaro y continuando con el penalti fallado en Cesena. El gol contra el Parma podría ser el reinicio necesario para dejar atrás estos primeros meses de irregularidad. Este momento exige un carácter fuerte", informó.