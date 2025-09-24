- Hoy:
La fuerte calificación que recibió Lapadula de medio italiano tras eliminación: "Un..."
Gianluca Lapadula erró el disparo que le costó la eliminación a Spezia en los dieciseisavos de la Copa Italia ante Parma y medio local se pronunció.
Spezia de Gianluca Lapadula enfrentó a Parma por el pase a los octavos de final de la Copa Italia en el Estadio Ennio Tardini, dejando al equipo del peruano fuera de carrera tras caer en definición por penales donde falló su remate. Tras el partido, las diversas reacciones no tardaron en aparecer.
Y es que algunos portales italianos analizaron el compromiso y se pronunciaron sobre el rendimiento del equipo de Luca D'Angelo, siendo la Gazzetta della Spezia uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió luego de los disparos desde los doce pasos que terminó 4-3 tras el empate 2-2 durante el tiempo reglamentario.
¿Qué dijeron en Italia sobre Gianluca Lapadula tras la derrota de Spezia?
“El infante andino tiene hambre. Salta a la cancha y presiona a todo el que se mueve en su área. Su gol del empate, un auténtico delantero, le aporta un gran rendimiento. Tiene un olfato goleador como pocos”, indicaron. Pese a celebrar su anotación que forzó los penales, el ‘Bambino’ terminó errando el remate que costó la eliminación de su club.
Cabe señalar que el delantero de la selección peruana volvió a anotar con el equipo de la Serie B, pero desafortunadamente falló en la tanda de penales, generando diversas reacciones en los hinchas. Ahora, el atacante nacional se enfocará en los próximos retos del club.
El ‘Bambino’ no ha tenido una buena temporada en Italia, al igual que en la Blanquirroja durante las Eliminatorias 2026, por lo que espera recuperar su mejor versión.
