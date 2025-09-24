Gianluca Lapadula dejó duro mensaje tras fallar penal en la eliminación de Spezia: "Es una..."

Spezia perdió ante Parma por los dieciseisavos de la Copa Italia y quedó eliminado, generando la desazón y tristeza de los hinchas y propios futbolistas. En ese contexto, Gianluca Lapadula se pronunció en conferencia de prensa post partido disputado en el Estadio Ennio Tardini.

El ‘Bambino’ erró el disparo que le costó la eliminación a su equipo durante la definición por penales que terminó 4-3 tras el empate 2-2 durante el tiempo reglamentario. Un complicado momento para el atacante peruano que había vuelto al gol en este compromiso; sin embargo, no terminó como esperaba.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula tras el Spezia vs Parma?

“Es una pena que no clasificáramos y que fallamos el penal, lo siento mucho. Pero la actitud y la determinación son clave, una regla no escrita, y la tuvimos“, dijo ‘Lapagol’ ante los medios de comunicación. Ahora, deberá enfocarse en los próximos retos del club y recuperar su mejor versión.

El atacante nacional reflexionó sobre lo acontecido este miércoles, pidiendo a los hinchas del club que sigan creyendo en el plantel que ha mostrado una mejora, enfocados en lo que será la reanudación del ascenso en Italia. Por su parte, el delantero peruano busca recuperar su mejor versión.

Gianluca Lapadula volvió a anotar con el equipo de la Serie B, pero desafortunadamente falló en la tanda de penales, generando diversas reacciones en la hinchada.

Próximo partido de Spezia con Gianluca Lapadula

Luego de la dura eliminación de la Copa Italia en el Estadio Ennio Tardini ante Parma, Spezia de Gianluca Lapadula tendrá un nuevo reto cuando enfrente por la Serie B a Venezia.