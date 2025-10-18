0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¡Atención! El partido que definirá si Universitario será tricampeón ante Sporting Cristal

Universitario puede ser tricampeón del fútbol peruano ante Sporting Cristal, pero un resultado de otro partido podría impedir ese objetivos de los cremas.

Diego Medina
Universitario y lo que necesita para ser tricampeón en la mirada de Sporting Cristal.
Universitario y lo que necesita para ser tricampeón en la mirada de Sporting Cristal. | Foto: GLR | Universitario
COMPARTIR

En los últimos días, uno de los temas más comentados es sobre la posibilidad de que Universitario se consagre tricampeón en el choque ante Sporting Cristal. Los cremas tienen altas posibilidades de agregar un condimento especial en los 90 minutos ante los celestes, pero dependen de un cotejo clave para poder concretar ello.

Partido de Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura no contará con VAR.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR

El partido que evitará que Universitario sea tricampeón ante Sporting Cristal

Se trata del partido que se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega entre Cienciano vs Cusco FC. Dicho cotejo se llevará a cabo hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas locales con la transmisión de L1 MAX.

De darse un triunfo de Cusco FC sobre Cienciano, las chances matemáticas para que Universitario sea campeón ante Sporting Cristal son absolutamente nulas. Evidentemente, la importancia del cotejo entre celestes y cremas será fundamental para el Torneo Clausura, pero no significará que pueda dar la vuelta en el Estadio Nacional de Lima.

Cusco FC

Cusco FC anuncia su partido ante Cienciano.

Partidos que le restan a Cusco FC y Universitario en el Torneo Clausura

Estos son los partidos que le faltan a Cusco FC y Universitario en lo que resta del Torneo Clausura 2025:

Universitario y los partidos que le faltan

  • Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
  • Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
  • Fecha 17: Descansa Universitario
  • Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
  • Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación
Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal enfrenta a Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Cusco FC y los partidos restantes en el Clausura

  • Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre
  • Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre
  • Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación
  • Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario venció 1-0 a importante rival y quedó a solo una victoria de lograr el título

  2. Partido de Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de volver a suspenderse: todos los detalles

  3. Ex U de Chile se incorpora a Universitario y club lo hace oficial para desatar la emoción de hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano