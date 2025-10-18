- Hoy:
¡Atención! El partido que definirá si Universitario será tricampeón ante Sporting Cristal
Universitario puede ser tricampeón del fútbol peruano ante Sporting Cristal, pero un resultado de otro partido podría impedir ese objetivos de los cremas.
En los últimos días, uno de los temas más comentados es sobre la posibilidad de que Universitario se consagre tricampeón en el choque ante Sporting Cristal. Los cremas tienen altas posibilidades de agregar un condimento especial en los 90 minutos ante los celestes, pero dependen de un cotejo clave para poder concretar ello.
PUEDES VER: ¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR
El partido que evitará que Universitario sea tricampeón ante Sporting Cristal
Se trata del partido que se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega entre Cienciano vs Cusco FC. Dicho cotejo se llevará a cabo hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas locales con la transmisión de L1 MAX.
De darse un triunfo de Cusco FC sobre Cienciano, las chances matemáticas para que Universitario sea campeón ante Sporting Cristal son absolutamente nulas. Evidentemente, la importancia del cotejo entre celestes y cremas será fundamental para el Torneo Clausura, pero no significará que pueda dar la vuelta en el Estadio Nacional de Lima.
Cusco FC anuncia su partido ante Cienciano.
Partidos que le restan a Cusco FC y Universitario en el Torneo Clausura
Estos son los partidos que le faltan a Cusco FC y Universitario en lo que resta del Torneo Clausura 2025:
Universitario y los partidos que le faltan
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
- Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
- Fecha 17: Descansa Universitario
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación
Sporting Cristal enfrenta a Universitario por el Torneo Clausura 2025.
Cusco FC y los partidos restantes en el Clausura
- Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre
- Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre
- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre
- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación
- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación
