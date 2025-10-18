Partido de Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de volver a suspenderse: todos los detalles

El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario, uno de los duelos más esperados del Torneo Clausura, vuelve a estar en la incertidumbre. Pese a que la Liga 1 anunció una nueva fecha para este encuentro, se conoció que dicha programación corre un serio riesgo de que el partido vuelva a ser suspendido por motivos políticos.

¿Sporting Cristal vs Universitario será suspendido nuevamente?

Durante la última emisión del programa 'Zona Mixta', el periodista deportivo David Chávez sorprendió a los hinchas al indicar que existen grandes posibilidades de que este encuentro sea nuevamente reprogramado. En los últimos días surgió la posibilidad de que las autoridades políticas decreten un estado de emergencia en Lima tras las protestas.

En ese escenario, de imponerse esta medida es muy probable que también se suspendan todas las actividades deportivas en la ciudad. Por lo tanto, el partido entre Sporting Cristal y Universitario puede sufrir una nueva modificación en su horario.

Video: Movistar Deportes

"Se analiza mucho que va a pasar el día jueves 23 de octubre, por la situación del país, se habla de un estado de emergencia que podría suspender las actividades deportivas de horario nocturno. En medio de esto, hay un partido pendiente entre Sporting Cristal y Universitario. Hasta el momento no se sabe si se jugará o no: está programado, pero podría haber un cambio de última hora", expresó el comunicador.

De confirmarse esta información, se deberá esperar que la Policía Nacional del Perú mantenga las garantías necesarias para que el encuentro se desarrolle con normalidad. Sin embargo, un eventual estado de emergencia pone en serio riesgo la presencia de público en las tribunas.

¿Cuándo está programado el Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, estaba inicialmente programado para disputarse el pasado 15 de octubre. Sin embargo, tuvo que ser suspendido por decisión de la organización de la Liga 1, debido al retiro de las garantías a causa de la complicada situación política que atraviesa el país.

Tras varias reuniones, la Liga 1 oficializó una nueva fecha para este clásico, estableciendo que se jugará el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.