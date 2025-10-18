Uribe envía firme mensaje a Universitario sobre presencia de su hinchada ante Cristal: "Que vayan a..."

Uribe señaló que la decisión sobre si efectivamente se jugará a doble hinchada se dará a conocer luego del partido ante Deportivo Garcilaso. El exjugador envió un contundente mensaje al equipo dirigido por Jorge Fossati en la previa de este importante encuentro por el Torneo Clausura 2025.

En las últimas horas se empezó a hablar sobre la posibilidad de tener un partido con doble hincha para el cotejo entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Julio César Uribe, director general de los rimenses, conversó con RPP y aseguró que la decisión final se conocerá el lunes.

Julio César Uribe y su mensaje a la hinchada de Universitario

A pocos días de jugarse el partido entre Sporting Cristal vs Universitario, Uribe no dudó en hablar sobre la posibilidad de tener a las dos hinchadas presentes en el Estadio Nacional que se jugará el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m.

"Que vayan a alentar a sus diferentes equipos pero con respeto, con orden, sin confrontación. El mensaje tiene que empezar a ser otro, respeto, respeto y más respeto para que cada hinchada esté presente apoyando a su equipo, pero la confrontación a nada bueno nos lleva", explicó el exjugador.

Uribe habló sobre la doble hinchada en el Estadio Nacional.

¿Cuántos puntos de diferencia hay entre Sporting Cristal y Universitario?

Universitario es el actual líder del Torneo Clausura con un total de 30 puntos, por su parte, Sporting Cristal está ubicado en el séptimo puesto, con solo 19 unidades. De ganar al cuadro merengue podría acortar la diferencia de puntos, pero para alcanzarlo tendría que darse un desliz de la 'U' en sus próximos partidos.