Cantoro dio potente opinión sobre regreso de Rodrigo Ureña con Universitario: "Un jugador..."

Universitario de Deportes se está preparando para la recta final del Torneo Clausura 2025, en la que son los principales candidatos a quedarse con el título y lograr el tricampeonato nacional. Además, están cerca de recuperar a Rodrigo Ureña, quien cumplirá su último partido de suspensión y apunta a regresar al titularato. Ante esta situación, Mauro Cantaro se pronunció con firmeza sobre el retorno del chileno.

Los hinchas de Universitario esperan con entusiasmo el regreso del ‘Pitbull’ con la camiseta crema, ya que es uno de los jugadores más destacados del plantel y pieza clave en el esquema del DT Jorge Fossati. El volante aún tiene una fecha pendiente tras la sanción que recibió en el clásico y deberá cumplirla este lunes ante Ayacucho FC, por lo que quedará habilitado de cara al clásico ante Sporting Cristal.

Mauro Cantoro dio potente opinión sobre regreso de Rodrigo Ureña

En ese sentido, durante la última edición del programa 'Desmarcados', el exjugador crema Mauro Cantoro analizó junto a sus compañeros de panel la relevancia que tendrá para los merengues el regreso de Rodrigo Ureña, considerando que lleva más de dos meses sin minutos tras su sanción.

Al respecto, Cantoro no dudó en salir en defensa del futbolista, señalando que se ha mantenido entrenando con regularidad y que, gracias a sus actuaciones pasadas, se ha ganado el derecho de volver a ser titular de inmediato. Asimismo, lo comparó con Jesús Castillo, quien ha venido reemplazándolo en el mediocampo.

Video: Denganche

"Rodrigo Ureña está entrenando normal, hace fútbol normal, hace todo normal. Él se ganó el derecho de que, luego de una suspensión de seis partidos, vuelva y juegue. Vuelve un jugador que va a mejorar al equipo. Ureña es mejor que Castillo", expresó el retirado futbolista.

¿Cuándo fue el último partido de Rodrigo Ureña con Universitario?

Para recordar el último partido de Rodrigo Ureña con la camiseta de Universitario tenemos que retroceder hasta el 14 de agosto, donde fue titular en la derrota por 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, han pasado más de dos meses sin que pueda jugar con los cremas.

¿Por qué fue sancionado Rodrigo Ureña con Universitario?

Cabe recordar que Rodrigo Ureña se perdió los últimos partidos de Universitario tras recibir una sanción en la Liga 1, luego de haber insultado al juez de línea en el clásico ante Alianza Lima. Por ello, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió imponerle una sanción de seis fechas.