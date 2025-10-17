Rebagliati arremetió contra Velazco por comentario sobre estadio de Cristal: "Tiene que..."

0
Liga de Quito vs Barcelona EN VIVO por Liga Pro
Diego Rebagliati aprovechó su programa para lanzar un contundente comentario contra Franco Velasco, administrador de Universitario de Deportes, tras sus críticas al estadio donde juega Sporting Cristal.

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, continúa en medio de la controversia tras sus contundentes declaraciones contra el Estadio Alberto Gallardo, donde juega Sporting Cristal antes del Clásico Moderno. En este contexto, desde su posición en la tribuna, Diego Rebagliati, exjugador celeste, salió al frente para expresar un enérgico comentario en contra del directivo merengue.

Diego Rebagliati dio fuerte comentario contra Franco Velazco por crítica al estadio de Sporting Cristal

A través de su programa llamado 'Los R3ba', Rebagliati se expresó sobre la crítica de Velazco al estadio de Cristal, tras no poder contar con su recinto debido a la mala infraestructura.

Video: Los R3ba

"A Franco Velazco, decirle que no intente ser como Ferrari. Si Franco Velazco aspira a ser el nuevo referente de la 'U', deberá esforzarse mucho más. Ferrari es único, se ha ganado su lugar a lo largo de su carrera futbolística, con todo lo que ha aportado a Universitario", expresó el periodista.

Indignado por los comentarios, el exjugador de Cristal le recomendó a Velazco que no copie el estilo de Jean Ferrari cuando él era administrador de Universitario, pues se hará ver mal ante los demás.

"Lo reemplazas dos meses y quieres mandar una declaración polémica y se fue a la mierda. Dijo cualquier cosa respecto al estadio. Es como para preguntar '¿quién es el que dio la declaración?', no tiene esa espalda para decir lo que dijo. Me parece que se equivocó y se equivocó feo", afirmó.

Continuando con su crítica a Franco Velazco, Diego Rebagliati aseguró que lo expuesto por el dirigente crema fue un comentario sin sentido, que carece de coherencia, pues considera que no aportó nada y fue simplemente un error rotundo.

