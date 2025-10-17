Rebagliati pidió a Cristal dejar que Universitario celebre el 'tri': "Nada de apagar la luz..."

El Torneo Clausura 2025 está a pocas fechas de culminar y Universitario de Deportes tiene la primera opción de ganarlo, lo que le permite ser campeón nacional por tercera vez consecutiva. En ese contexto, y previo al partido frente a Sporting Cristal, Diego Rebagliati se pronunció con un contundente mensaje.

Cabe mencionar que una serie de resultados en los siguientes partidos de esta segunda parte de temporada, dejará al equipo de Néstor Gorosito como tricampeón de la Liga 1. Un escenario que puede darse en el choque contra los celestes a disputarse en el Estadio Nacional en condición de visita.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Universitario ante Sporting Cristal?

Fue en el programa ‘Los Reba’ donde el comentarista deportivo analizaba lo que será este cierre de campeonato en la parte superior de la tabla de posiciones. Una eventual victoria de Universitario ante Sporting Cristal, contando con ciertos resultados, desatará la algarabía del pueblo crema.

(Video: YouTube Jesús Alzamora)

“Nada de apagar la luz ni hacer coju…”, dijo Diego Rebagliati. Otro de los conductores, por su parte, resaltó: “Si la ‘U’ gana, den la vuelta lo más tranquilo que puedan, que celebren lo que tengan que celebrar. Sporting Cristal tendrían que estar calladitos viendo porque la ‘U’ los superó en todo el año”.

¿Universitario puede salir tricampeón ante Sporting Cristal?

Para que esto suceda, Universitario primero deberá vencer a Ayacucho FC en el Estadio Nacional este lunes 20 de octubre, para así llegar a los 33 puntos. Asimismo, deberá esperar que Cienciano derrote a Cusco FC el sábado 18 del presente mes, pues de esta manera la 'U' quedará a 9 puntos como mínimo de los otros candidatos.

Con este panorama, el cuadro crema quedará a un solo partido de quedarse con el campeonato, el cual será frente a Sporting Cristal, rival al que deben derrotar en el coloso de José Díaz para alcanzar las 36 unidades a falta de tres encuentros para el final, poniéndose a 12 del segundo lugar.