Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue objeto de críticas luego de que declarara en contra del Estadio Alberto Gallardo, donde juega Sporting Cristal. Tras ello, quien no se quedó callado fue Henry Quinteros, exjugador de Alianza Lima, y dio un fuerte calificativo al directivo merengue.

Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre el administrador de Universitario, Franco Velazco, por polémica con Sporting Cristal

La exfigura de Alianza, Quinteros, utilizó su programa llamado 'Desmarcados' para arremeter contra Velazco, quien en una entrevista con la prensa se refirió al partido contra Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura.

En esta crítica, se destaca que el Clásico Moderno no se disputa en el Estadio Alberto Gallardo debido a la carencia de infraestructura, evidenciando que esta responsabilidad recae en el club Sporting Cristal.

"Son cosas en las que el sistema de fútbol tiene que cambiar. Hablamos de un club importante que, desafortunadamente, tiene arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y, además, la mitad del estadio está sobre el agua", aseguró.

Ante esto, Henry Quinteros tuvo un rotundo comentario en contra de Jean Ferrari y Franco Velazco, catalogándolos como personas que explotan muy rápido y generan controversias en el fútbol peruano con sus opiniones.

Video: D'Enganche

"Se va uno que bota fuego y llega otro peor. ¿Cuál es la finalidad de esta declaración? Es una declaración propia de un hincha, no de la cabeza de una institución", manifestó el exjugador de Alianza Lima.

Las palabras de Quinteros también representan su punto de vista sobre cómo percibe al administrador de Universitario, ya que considera que al comentar sobre una situación polémica, se le ve más como un hincha que como un dirigente.