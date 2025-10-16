Sport Boys perdió a pieza clave de último minuto para el partido ante Alianza Lima

La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se cierra hoy, jueves, con una edición más del clásico Lima-Callao entre Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute. Blanquiazules y rosados se ven las caras con la consigna de quedarse con los tres puntos, pero los dirigidos por Juan Carlos Cabanillas sufrieron una baja de último momento que podría afectar durante los 90 minutos.

PUEDES VER: Luis Ramírez explicó por qué Sport Boys es el tercer grande del Perú y no Sporting Cristal

En la noche previa al encuentro, el periodista Ernesto Macedo confirmó que una de las piezas claves de la 'Misilera', Matías Almirón, no estará presente frente a los 'Íntimos' debido a que sufrió una contusión y el cuerpo técnico tomó la decisión de no arriesgarlo y esté disponible para los últimos partidos del campeonato.

"El back central Matías Almirón sufrió una contusión y por precaución no jugará ante Alianza Lima. Baja sensible en Sport Boys. Se suma a la ausencia de Erick Gonzáles por lesión. Pronta recuperación a ambos", señaló el citado comunicador mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

Matías Almirón se perderá el partido ante Alianza Lima por sufrir una contusión. Foto: Transfermarkt - Diego Cabrera

Matías Almirón se suma a la baja de Erick Gonzales en Sport Boys

Con esta ausencia de última hora del zaguero uruguayo, el 'Equipo del Puerto' presenta su segunda baja de consideración para el compromiso ante los aliancistas, sumándose así a la ya conocida de Erick Gonzales, mediocampista defensivo que sufrió una durísima lesión en el choque contra Universitario a inicios de agosto pasado.

¿Quién reemplazará a Matías Almirón ante Alianza Lima?

Todo hace indicar que el reemplazante de Matías Almirón en Sport Boys ante Alianza Lima será Emilio Saba, quien también lo sustituyó en el duelo ante Sport Huancayo por la jornada 13, pero en esa ocasión porque el charrúa había quedado suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Las estadísticas de Matías Almirón con Sport Boys este 2025

Desde su llegada al equipo a inicios de la presente temporada, el futbolista de 30 años se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del plantel chalaco, ganándose su lugar en la alineación base por sus buenas actuaciones. Hasta el momento, ha disputado 2160 minutos en 24 cotejos sin marcar goles e impidiendo que Boys reciba tantos en cuatro ocasiones.