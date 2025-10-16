Se confirmó que arquero convocado a la selección peruana se va de Cristal: "Separarán..."

Con las opciones casi nulas de ser campeón del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal está enfocado en dos cosas: la recta final del campeonato y lo que será el 2026. Por ello, se reveló que un arquero que fue convocado a la selección peruana en su momento, será el primer jugador que dejará el club el próximo año.

Para sorpresa de todos los hinchas, el cuadro celeste no le renovará contrato a Alejandro Duarte que finaliza en dos meses y dejará la institución de La Florida tras cuatro temporadas. Así lo confirmó el periodista deportivo especializado en el conjunto bajopontino, Denilson Barrenechea.

"Información otorgada en Estudio Fútbol por A Presión: Sporting Cristal y Alejandro Duarte separarán sus caminos. El golero nacional, de no haber algún cambio, no renovará con el cuadro rimense", dio a conocer el citado comunicador mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales.

Alejandro Duarte es el primer nombre confirmado que no seguirá en Sporting Cristal el 2026. Foto: Líbero

Duarte fue convocado a la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal

El golero nacido en la ciudad alemana de Múnich alcanzó el mejor momento de su carrera defendiendo los tres palos del elenco rimense, más precisamente entre 2022 y 2023, años en los que fue regularmente convocado a la selección peruana para partidos amistosos y por Eliminatorias Sudamericanas, pero sin poder jugar un solo minuto.

Alejandro Duarte no ha tenido continuidad en Sporting Cristal este 2025

La temporada 2025 no ha sido muy buena para el futbolista de 31 años, quien en gran parte de la misma no ha contado con oportunidades para demostrar sus capacidades como guardameta. Tanto Guillermo Farré como Paulo Autuori lo han mantenido en la banca de suplentes, a tal punto de solo tapar dos encuentros en el Torneo Apertura, recibiendo cinco goles y sin poder dejar su portería imbatida.

Alejandro Duarte solo ha tapado dos partidos con Sporting Cristal este 2025. Foto: Instagram - Alejandro Duarte

Estadísticas de Alejandro Duarte con Sporting Cristal

Han sido cuatro años que Sporting Cristal ha acogido a Alejandro Duarte desde su llegada en 2021 procedente de Sportinvo Luqueño de Paraguay. Al principio era titular indiscutible, pero con el pasar del tiempo fue perdiendo el puesto. En total, ha jugado 77 encuentros y le anotaron 88 goles, dejando 25 veces su arco en cero. Además, solo ganó con los celestes la Copa Bicentenario en su primera campaña.