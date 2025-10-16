Fue campeón con Sporting Cristal y ahora será refuerzo de club histórico para 2026: "Volante..."

Sporting Cristal es reconocido por ser uno de los clubes que mejor trabaja las divisiones menores en el fútbol peruano. Los rimenses buscan seguir promoviendo jóvenes promesas al primer equipo, pero en medio de ese proceso han perdieron a uno de sus canteranos destacados. En plena búsqueda de refuerzos, se conoció que un exjugador formado en La Florida continuará su carrera en otro club de la Liga 1.

Se trata de Diego Soto, mediocampista de 24 años que inició su carrera profesional en las menores de Sporting Cristal y que actualmente defiende los colores de Atlético Grau. Sus buenas actuaciones en el equipo piurano han llamado la atención de varios clubes nacionales.

El periodista Ernesto Macedo informó que el cuadro ‘albo’ busca renovar el contrato de Soto, el cual culmina a fines de esta temporada. No obstante, el volante también cuenta con propuestas de otros equipos del torneo local que pelean por clasificar a torneos internacionales.

Diego Soto, ex Cristal, cerca de renovar contrato con Atlético Grau para 2026.

"Atlético Grau quiere renovar a Diego Soto de cara al 2026, ya que termina contrato a fines de este año. El volante nacional cuenta con ofertas de clubes peruanos que ahora están en zona de torneo de internacional", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Durante esta temporada, Diego Soto ha tenido una destacada participación con Atlético Grau, con un gol y dos asistencias. Su rol en el equipo es el de un volante mixto o ‘8’, siendo pieza clave en la salida de balón y en la construcción del juego ofensivo del conjunto piurano.

Diego Soto fue campeón con Sporting Cristal

Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, Soto debutó profesionalmente en 2019 con el cuadro rimense. Su primera gran alegría llegó en 2020, cuando se coronó campeón nacional de la Liga 1, y un año más tarde sumó un nuevo título al levantar la Copa Bicentenario 2021. Posteriormente, fue cedido a otros equipos hasta que en 2023 llegó a su fin su vínculo con Sporting Cristal y fichó por Atlético Grau, donde ha logrado consolidarse como titular.

¿Cuánto vale Diego Soto?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el volante peruano tiene una cotización de 450 mil euros, siendo uno de los jugadores mejor valorizados de Atlético Grau. Además, su valor podría seguir en aumento si mantiene su nivel y continúa destacando en la Liga 1.