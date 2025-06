Mientras Sporting Cristal la pasa muy mal, este jugador se proclamó campeón en otro torneo

La temporada 2025 de Sporting Cristal viene siendo para el olvido. Además de ser muy irregulares en el Torneo Apertura, los celestes fueron eliminados en fase de grupos de la Copa Libertadores, cosa que terminó por rebalsar la paciencia de la hinchada, quienes exigen cambios drásticos de cara al segundo semestre. Mientras la crisis en el club llega a altos niveles, un futbolista del plantel sorprendió al destacar en un importante torneo y logró el título.

Para nadie es un secreto que uno de los titulares indiscutibles del cuadro bajopontino es Diego Enríquez, quien relegó a la banca de suplentes a Alejandro Duarte en lo que llevamos de la campaña en la posición de arquero. Justamente este último ha sido noticia y no por levantar su nivel futbolístico, sino porque se consagró campeón en certamen de otro deporte, el Betsson Lima Padel Series.

Alejandro Duarte, arquero de Sporting Cristal, campeonó en importante torneo de padel. Foto: Movistar Deportes

El guardameta del conjunto rimense hizo pareja con el también peruano Jorge Manzur y sorprendió con su buen nivel en la cancha, venciendo en la gran final de la Segunda Categoría Masculina de la competición a la dupla conformada por Daniel Graña y Guillermo Echevarría 2 sets a 0, con parciales de 6-4 y 7-6.

Video: Movistar Deportes

Hinchas de Sporting Cristal mostraron su descontento con Alejandro Duarte

El logro conseguido por el futbolista de 31 años no ha pasado por algunos hinchas del club de La Florida, quienes no dudaron en mostrar su molestia con el golero por no estar enfocado en salir del mal momento con el equipo dirigido por Paulo Autuori y jugar en un deporte que le podría causar una lesión que le impida ser opción de recambio en Cristal.

"Poco se está hablando de esto. ¿Es un holograma, o nuestro arquero decidió cambiar de deporte? ¿Qué pasa si se lesiona?" y "Una muestra del nivel de compromiso en Sporting Cristal" son algunos de los mensajes publicados por los aficionados en la red social X (anteriormente llamado Twitter).

Alejandro Duarte solo ha tapado dos partido este 2025 con Sporting Cristal

Cuando Renato Solís se lesionó de gravedad a mediados del 2024, todos pensaron que Alejandro Duarte lo reemplazaría como titular bajo los tres palos de Sporting Cristal. Sin embargo, su bajo nivel hizo que Diego Enríquez recibiera una oportunidad y se adueñe con el puesto en el once celeste.

Es más, en este 2025 el portero peruano-alemán ha sido relegado al banco de suplentes y solo fue utilizado en dos encuentros del Torneo Apertura, más precisamente ante UTC (derrota 4-1) y Ayacucho FC de visita (victoria 4-1), atajando los 90 minutos en ambos duelos y recibiendo cinco goles.

Alejandro Duarte es el arquero suplente de Sporting Cristal esta temporada 2025. Foto: Líbero