Abogado de Sporting Cristal reclamó a Diego Rebagliati por incendio en La Florida

Sporting Cristal atravesaría otro conflicto en medio de la crisis deportiva que vive, pues tras las agresiones al exterior de La Florida, el club señalaría como responsable al comentarista deportivo Diego Rebagliati, quien después de la goleada propinada por Palmeiras, advirtió que "lo que se viene es un infierno" para la institución.

En la edición del miércoles 28 de mayo, durante el programa Al Ángulo, Rebagliati habló sobre el duro presente del cuadro 'celeste' tras la escandalosa derrota que tuvo ante Palmeiras por la Copa Libertadores y advirtió que el futuro se perfila como complicado.

"Tengan la seguridad que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Lo que se viene va a ser un infierno. Se vienen tiempos muy duros, se los han ganado. Hoy a los socios le apagaron el chat. Tienen vergüenza, se esconden. Espero que les duela cada palabra. Desde que llegaron a Cristal, solo da pasos para atrás", sostuvo Rebagliati en Movistar Deportes tras el enfrentamiento en Sao Paulo.

Abogado de Cristal responsabiliza a Rebagliati por incendio en La Florida

Tras ello, el panelista deportivo reveló que el abogado de la institución 'celeste', Guillermo Montoro, se comunicó con el programa de Movistar Deportes para señalar que tiene responsabilidad por los hechos contra los jugadores y cabezas del club, al usar la palabra infierno.

"Hablar en caliente tiene sus riesgos… me pasa porque vivo el fútbol así. Salí en Al Ángulo y hablé a la cámara fuerte y los hinchas de Cristal me escriben y me jod… que se agarren de una palabra, y que no la usé bien, que es infierno, para sacar todo el contexto de lo que dije", enfatizó en el podcast 'Los Reba'.

"El abogado del club le escribió a uno de mis compañeros de Al Angulo para decirle que lo que ha pasado en Trujillo y lo que están poniendo ahí es porque usé la palabra infierno. Lo que pasó en La Florida (incendio) ya estaba pasando, fue antes. Y en nueve años que tengo en Al Ángulo, jamás he incentivado la violencia y me parece pésima idea que vayan a quemar La Florida, y no quiero que le hagan daño físico a Raffo ni a su familia", añadió Diego Rebagliati.

Además, el exdirigente de Sporting Cristal explicó sus expresiones: "Cuando yo hablo infierno es —para mi— comparte un club y no poder ir al estadio o vivir amenazado y no poder disfrutar en lo más mínimo, o que los socios te den la espalda y no compren abono, el merchandising… Fue mucho más descriptivo que incitador. Para mi el infierno viene porque el hincha está harto, ya no los quiere, los detesta y eso no va a cambiar".