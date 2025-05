Sporting Cristal fue con mucha ilusión a Brasil para enfrentarse a Palmeiras por la última fecha de la Copa Libertadores 2025, pero los celestes tuvieron una noche de pesadilla y cayeron goleados 6-0, quedando últimos del grupo G con 4 puntos y eliminados de toda competición internacional. Este resultado ha dejado un sinsabor en el club de La Florida y se reveló cómo se siente el DT del equipo, Paulo Autuori, tras lo ocurrido en el Allianz Parque.

El director deportivo del cuadro bajopontino, Gustavo Zevallos, dio una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha'. En esta, fue consultado sobre si el entrenador brasileño se ha mostrado arrepentido de tomar el mando del equipo, asegurando que eso nunca ha pasado, pero que se siente muy dolido por el traspié sufrido.

"En lo absoluto. El sabe perfectamente lo que es el club y del plantel que tenemos. Esto lo hemos conversado previo a que él se haga cargo del equipo. En ningún momento se ha arrepentido de volver a Sporting Cristal. Él sabe que esto va a cambiar con trabajo. Está dolido, el primero que más le molesta es a él y asume la responsabilidad", declaró el directivo en comunicación con RPP.

Video: RPP

Paulo Autuori fue claro tras perder 6-0 ante Palmeiras: No hay justificación

A pesar del dolor que sintió por la derrota, el estratega de 68 años dio la cara ante los medios de comunicación, donde fue muy sincero y mencionó que no existe justificación alguna por el abultado resultado en contra. Por otro lado, destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que deberán trabajar para mejorar el equipo de cara a los siguientes partidos.

"El resultado no acompañó y no hay justificativo para esto. Nosotros tenemos que trabajar, pensar aún en el Apertura y preparar al equipo para el Clausura. Hay muchos jóvenes, todos metieron y lucharon, pero hubo errores que trabajamos para que no pasen. En un resultado como este no hay espacio para muchas palabras para justificar. En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no se quedan para siempre y las malas tampoco, tenemos que seguir adelante", sostuvo en conferencia de prensa.

Video: X - Carlos Arrunátegui

Sporting Cristal tomará medidas tras la derrota ante Palmeiras

Después de la caída ante Palmeiras, muchos hinchas de Sporting Cristal han pedido que se tomen cartas en el asunto con respecto al primer equipo. Con respecto al tema habló Gustavo Zevallos, quien fue tajante al mencionar que en las próximas horas se reunirán con el comando técnico para ver que decisiones se dictarán.

"En las próximas horas tomaremos medidas, y con los resultados adversos se hace más agudo. Nos vamos a reunir con el comando técnico para que nos den un diagnóstico. Todos los que estamos a cargo de la institución sentimos que tenemos lejos a la hinchada. Estamos revisando qué decisiones tomar. El club no puede pasar por estas situaciones", comentó.