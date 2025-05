Autuori no se guardó y dejó firme autocrítica tras el 6-0 ante Palmeiras: "Tenemos que..."

Sporting Cristal sufrió una dura goleada por 6-0 ante Palmeiras en la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, los rimenses no solo evidencian su mal momento actual sino que también quedaron fuera de toda competición de la Conmebol, al quedar en el fondo de la tabla. Por ello, tras el encuentro, Paulo Autuori no dudó en dejar una firme autocrítica.

Paulo Autuori opinó tras la derrota ante Palmeiras

El DT de Cristal compareció ante los medios en conferencia de prensa y fue claro al enfatizar que pese a los esfuerzos de los jugadores el resultado no los terminó acompañando. No obstante, no dudó en recalcar que aún tienen en juego el título del Apertura y Clausura por lo que

"El resultado no acompañó y no hay justificativo para esto. Nosotros tenemos que trabajar, pensar aún en el Apertura y preparar al equipo para el Clausura. Hay muchos jóvenes, todos metieron y lucharon, pero hubo errores que trabajamos para que no pasen. En un resultado como este no hay espacio para muchas palabras para justificar. En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no se quedan para siempre y las malas tampoco, tenemos que seguir adelante.", afirmó.

VIDEO: Carlos Arrunategui

De igual manera, fue consultado por la razón que lo llevó a utiliza a los juveniles como recambio. "He probado jugadores sin ningún miedo de hacerlo, necesito saber que jugadores tengo, esa es la realidad", expresó.

Además, el estratega opinó sobre desempeño del rival y no dudó en dejar en claro que Palmeiras fue superior a los rimenses y aprovecharon bien cada uno de los errores que tuvieron.

"El rival fue muy superior, nosotros cometimos errores, entonces ya es un tema que debemos tener claridad para hacer un análisis, no hay mucho que justificar. Perdimos el partido de la manera que hemos perdido, el rival fue superior y ahora hay que seguir", añadió.

Sporting Cristal registró su peor derrota en la Copa Libertadores

Esta derrota ha representado un duro golpe para los intereses de los 'Cerveceros' quienes tenían todo encaminado para por lo menos clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. No obstante, fueron sumamente sorprendidos por el gran rendimiento de Palmeiras.

Con la derrota por 6-0 consumaron su peor derrota en la Libertadores, al haber superado el registro cuando cayeron por 5-0 ante el América de México en la edición de 2007.