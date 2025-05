Diego Rebagliati estalló en vivo contra dueños de Sporting Cristal: "Son una banda de inútiles..."

Sporting Cristal tocó fondo en esta temporada 2025 tras caer goleado 6-0 ante Palmeiras por la fecha final del grupo G de la Copa Libertadores. El cuadro celeste quedó fuera de toda competencia internacional y uno de los que no dudó en explotar durante programa en vivo fue Diego Rebagliati, quien dijo de toda contra los actuales dueños de la institución del Rímac.

Durante la emisión del programa "Al Ángulo" en Movistar Deportes, el comentarista deportivo inició el programa con un discurso que acompañó el hincha de Sporting Cristal en redes sociales. Y es que Rebagliati habló como hincha celeste y despotricó a la directiva del cuadro 'rimense' por el abultado marcador que le propinó Palmeiras.

"Lo que acaba de suceder en Sao Paulo es un papelón de proporciones. Es la mayo goleado histórica que ha sufrido Sporting Cristal en su historia. Dos Copa Libertadores consecutivas que Cristal recibe 6 goles. Crónica de una muerte anunciada que solamente los necios, los inútiles, los absolutamente insensibles propietarios del club no quisieron ver a comienzos de año. No les importa la historia de Cristal, no la sienten, no la viven. No respetan la historia de Cristal, porque son una banda de inútiles que no tienen la más mínima idea de cómo armar un equipo de fútbol", expresó Rebagliati.

Diego Rebagliati advierte a dueños de Sporting Cristal

Seguido de ello, el comentarista deportivo dejó en claro que el hincha de Sporting Cristal no se quedará con los brazos cruzados. Harán su protesta día a día hasta que se logre el gran objetivo que se busca desde hace varios meses y/o años: la venta del club.

"Tengan la seguridad que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Lo que se viene va a ser un infierno. Se vienen tiempos muy duros, se los han ganado. Hoy a los socios le apagaron el chat. Tienen vergüenza, se esconden. Espero que les duela cada palabra. Desde que llegaron a Cristal, solo da pasos para atrás. Se equivocaron en Backus, le vendieron al grupo equivocado. Esperemos que no dure mucho, y que en algún momento no tengan vergüenza en la cara y pongan a la venta el club", agregó.