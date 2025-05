Diego Rebagliati impacta con fuerte postura sobre Universitario: "Ni Cristal ni Alianza tienen"

Universitario y Alianza Lima tienen el protagonismo hoy, martes 27 de mayo, en vista a que pueden conseguir resultados favorables para seguir compitiendo internacional mente en Copa Libertadores y/o Sudamericana. Los 'compadres' son noticia para el fútbol peruano y uno de los que no calló ante este momento fue Diego Rebagliati.

De hecho, durante el programa "Al Ángulo", el comentarista deportivo sorprendió a todos los espectadores al dedicarle firmes palabras a Universitario de Deportes, dejando a un lado el presente de Alianza Lima que se jugará la vida en Paraguay ante Libertad. El también exfutbolista fue categórico en su postura al hacer foco en el panorama actual de los cremas.

Y es que para Rebagliati, hay un factor clave que debe priorizarse en el equipo de Jorge Fossati: los cremas tienen opción clara de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Es claro que los 'merengues' han hecho los méritos para poner su nombre en este contexto internacional, por lo que será fundamental qué les depara en Argentina al ser el único club peruano con mayor probabilidad de estar entre los 16 mejores de Sudamérica.

"No le quiero quitar importancia a lo de Alianza porque tiene la noticia que Libertad no pone el equipo titular porque el viernes juega el título del Apertura en Paraguay y además no le cambia la vida ser un peor o mejor segundo a diferencia de los que son primeros, pero la U tiene la posibilidad de clasificar en la Libertadores, cosa que ni Cristal ni Alianza tienen. Puede hacerlo incluso perdiendo si empata Barcelona e IDV pero si saca un resultado ante River depende de sí mismo", manifestó Diego Rebagliati.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores?

En primera instancia, una victoria de la 'U' es 100% clave para que avancen a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. No interesaría qué marcador quede en el otro duelo entre ecuatorianos. Ahora, si hay un empate en el Estadio Más Monumental, Independiente del Valle no debe ganar por una diferencia de cinco goles a Barcelona SC, ya que eso lo eliminaría al plantel 'merengue'.

En el caso de una derrota de Universitario, le conviene un empate entre los conjuntos ecuatorianos o que se dé una victoria de Barcelona, pero no con una mayor diferencia de dos goles.