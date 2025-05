Uribe lanzó fuerte crítica a Cristal: "Estamos lejos de lo que somos como institución..."

Uno de los clubes que vive día a día en una ola de críticas es Sporting Cristal. Los resultados no le acompañan en Liga 1 y Copa Libertadores, por lo que la hinchada se siente disconforme con el armado del plantel que hizo la directiva celeste a inicios de año. Justamente, previo a tomar el avión con destino a Brasil para el partido ante Palmeiras, uno de los que tomó la palabra fue Julio César Uribe, con el fin de expresar su sentir ante el presente de la institución del Rímac.

El asesor y vocero del cuadro 'rimense' manifestó que no es quien para calificar el nivel de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores. Sin embargo, acepta que el nivel del plantel está muy lejos a lo que es la historia del club celeste desde décadas pasadas. Es por ello, que anuncia toma de decisiones radicales en esta para por fecha FIFA.

"No la voy a calificar, está claro que estamos lejos de lo que somos como institución y se tomarán las decisiones que correspondan para abrazarnos con esa parte exitosa de nuestra historia. El momento no es bueno, pero no hay tiempo para ponerse a llorar. A hacerse fuerte, que es lo que todos los jugadores de fútbol tienen interiorizado, estamos tranquilos y esa tranquilidad hay que convertirla en satisfacción", declaró Uribe a Entre Bolas.

(VIDEO: Entre Bolas)

¿Sporting Cristal traerá refuerzos para el Torneo Clausura?

Julio César Uribe indicó que no puede adelantar nada hasta que los responsables de esta toma de decisiones, comando técnico y directiva, se reúna de urgencia para definir la conformación del plantel celeste.

"No puedo expresar algo que no determine el director técnico y que no logra consensuar aún la junta directiva. Todo el trabajo se desarrolla en equipo y así trataremos de seguir conduciéndonos. Aquellos que han expresado algunas inquietudes, mi dignidad no tiene precio, mi orgullo menos. No soy hombre que se acomoda con las cosas difíciles, soy hombre de lucha y lo seguiré siendo", agregó.