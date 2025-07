Reimond Manco quedó rendido y elogió a jugador que podría firmar por Alianza Lima: "Aguerrido..."

Alianza Lima aún no da por cerrado el tema de fichajes y en pleno Torneo Clausura 2025, los blanquiazules se siguen esmerando por la posible llegada de un jugador nacional que milita en uno de los grandes del fútbol peruano. En La Victoria pretenden armar un equipo bastante amplio para seguir destacando en la Conmebol Sudamericana, y en el torneo local, donde apuntan al título.

Reimond Manco se rindió ante posible fichaje de Alianza Lima

Bajo esa premisa, el exjotita Reimond Manco, dio la sorpresa al señalar que el defensa Gianfranco Chávez, quien se encuentra identificado con Sporting Cristal podría ser un buen refuerzo para el cuadro liderado por el 'Pipo' Gorosito. Durante su intervención, no dudó en calificar al zaguero nacional como un futbolista "aguerrido y batallador".

Gianfranco Chávez está en órbita de Alianza Lima para este 2025/Foto: X

"A mí como hincha de Alianza Lima, te juro que me encantaría que llegue al club. Yo lo he enfrentado como jugador y, si bien es cierto, siempre ha sufrido por la talla, por abajo es un jugador muy aguerrido, que pelea todas, que es muy batallador y luchador", sostuvo el ex Unión Comercio, en el programa de YouTube 'A la cama con el 'Rei'.

De acuerdo a Reimond Manco, hoy en día, el elenco victoriano debe sumar figuras que reúnan esas características y se esmeren con ser titulares en el once. Pese a no darle grandes chances de ir desde el 'vamos', el ex Juan Aurich dejó en claro que el defensa de 26 años dejaría la vida en el campo.

"Yo creo que ese tipo de jugadores es lo que necesita Alianza Lima. Futbolistas con mucha entrega. No sé si llegaría a ser titular porque están Zambrano y Garcés que son de selección, pero yo creo que sí tendría posibilidades de jugar y las veces que juegue lo haría muy bien", agregó.

Finalmente, el comentarista deportivo manifestó que de concretarse su fichaje por los blanquiazules, también lamentaría que deje Cristal, ya que Chávez se formó en las canteras del elenco bajopontino. "Como hincha de Alianza me gustaría que llegue pero también me daría mucha pena por Sporting Cristal porque es un jugador formado ahí, que sabe lo que es ser campeón con ellos, que siente los colores y es identificado", sentenció.