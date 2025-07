Reimond Manco dio rotundo calificativo a Diego Churín y nombró a su reemplazante: "Un..."

Universitario de Deportes inició con pie derecho el Torneo Clausura 2025 tras derrotar 3-1 a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. El conjunto dirigido por el estratega Jorge Fossati sabe que no puede tener ningún margen de error si quiere lograr el 'Tri'. Reimond Manco habló fuerte y claro tras el triunfo de los merengues.

Reimond Manco dejó firme calificativo sobre Diego Churín

El delantero argentino Diego Churín fue una de las grandes novedades en el once titular de la 'U' ante el cuadro de Cajamarca tras la lumbalgia que presentó Álex Valera, minutos antes del encuentro. Ante este panorama, el exjotita no se guardó nada y pese a haber anotado el segundo tanto del cotejo, calificó firmemente al ex Cerro Porteño como un "jugador estático".

Diego Churín fue titular en la victoria de Universitario ante Comerciantes Unidos/Foto: LÍBERO

Además, Manco señaló que hasta un joven futbolista del equipo crema podría tener chances de ser su reemplazo ante su poca eficacia goleadora en la escuadra de Ate. Vale mencionar que, esta temporada Churín no es titular, y de momento, quien le viene ganando el puesto es 'Valegol'.

"Lo que pasa con Churín es inevitable, es un extranjero que ha venido, que le siguen dando posibilidades para justificar el porque lo contrataron, pero aún así a pesar de haber hecho gol, creo que no muestra muchas cosas interesantes. Es un jugador muy estático, participa poco, no suma en la creación de jugadas. Para mí, está copando un sitio que quizá se lo podría dar a un juvenil que viene haciendo las cosas bien y que sea de la casa", sostuvo en el programa de YouTube, 'A la cama con Rei'.

Diego Churín y su presente en Universitario esta temporada

Tras su arribo a Ate a inicios de temporada, el delantero argentino viene siendo considerado en 18 partidos oficiales con Universitario entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Así también, registra 3 goles y un aproximado de 545 minutos con camiseta crema.

