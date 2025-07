Reimond Manco dejó firme calificativo a Piero Cari tras destacar en Alianza Lima: "Eres..."

Alianza Lima tiene dentro de sus filas a un nuevo jugador que ha destacado en todos sus partidos de Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana por el buen nivel que maneja. Estamos hablando de Piero Cari, el futbolista de 17 años que ha sido la apuesta de Néstor Gorosito.

Quienes no dudaron en elogiar y darle excelentes calificativos a Cari, fueron los periodistas o comunicadores de YouTube. Y uno de ellos, fiel a su estilo y con mucho consejo por dar, le dedicó un mensaje breve, pero que tiene mucha relación con su vida, ya que él también fue una joven promesa que no pudo explotar. Hablamos de Reimond Manco.

"¡Qué crack, chico! Eres un verdadero jugadorazo. Te felicito. Pido, por favor, a la prensa. Pido, por favor, a la gente de Alianza, cuídenlo, llévenlo, aconséjenlo, rodeenlo bien", indicó en primer lugar el exfutbolista.

Video: Reimond Manco

Cabe destacar que Manco también partió desde Alianza Lima y la selección de menores a PSV de Holanda tras un buen rendimiento. Pero lamentablemente la carrera de Reimond no pudo escalar a más por sus diversas indisciplinas fuera del fútbol.

"Tenemos que cuidar al talento peruano que no pase lo que pasó conmigo. No digo que alguien haya tenido la culpa de los errores que cometí. Yo me hago responsable", manifestó.

Manco pide a Piero Cari en Europa

Por otro lado, también agregó que Piero Cari tiene que seguir haciendo ejercicios y un plan para aumentar los músculos. De esa forma, podría ser visto y podría fichar por algún club de Europa, una posibilidad muy grande por su destacada participación ante Gremio de Brasil en la Copa Sudamericana.

"Cuiden a Cari háganlo crecer en masa muscular, que lo más probable es que si lo cuidan y lo saben llevar, este chico termine jugando en Europa", afirmó.

Manco comparó a Cari con Cueva

Por último, Manco comparó el nivel de Cari con el último 10 de la selección peruana, Christian Cueva. El exjugador profesional analizó el juego de Piero y lo comparó con Aladino, diciendo que no había visto un jugador así en años.

"El talento que tiene Cari no lo veía hace mucho tiempo, pero lo de Cari me hace acordar mucho a lo que jugaba Cueva en su mejor momento, amigo, fuiste uno de los mejores del partido, incluso entrando de recambio, pero con 17 años que un chico tenga la conchudez que tiene de Cari para jugar, la verdad, no lo veía hace mucho tiempo", concluyó.