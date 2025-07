Arquero de Gremio dejó tajante calificativo tras recibir 2 goles de Alianza Lima: "Es totalmente..."

Gremio no pudo imponer su jerarquía ante Alianza Lima y cayó 2-0 en Matute por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Uno de los que no toleró esta derrota fue el portero Tiago Volpi, que en diálogo con la prensa no pudo evitar expresar su sentir tras estos dos goles recibidos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Uno de los aspectos que tocó fue con respecto a los goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo. El guardameta brasileño calificó estas anotaciones como "dfíciles", ya que el contexto de las jugadas le perjudicó en su afán de mantener el arco en cero para Gremio.

"Fueron dos goles difíciles. El primero fue un disparo a bocajarro dentro del área chica. Lo atajé, luego alguien lo despejó sobre la línea y el balón se quedó atrás. El segundo disparo fue igual, un disparo con efecto, desviado y raso. Jugadas complicadas", expresó el portero de Gremio.

(VIDEOS: DSports)

Tiago Volpi confía en la remontada de Gremio a Alianza Lima

Siguiendo la línea del foco que debe tener Gremio para el partido de vuelta en Porto Alegre, el portero Volpi confía en la remontada en casa. Espera la presencia de su fiel hinchada para conseguir el ansiado boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero ahora concentrarán esfuerzos en el choque ante Vasco por el Brasileirao.

"El resultado es totalmente reversible allí en Porto Alegre, contamos con el apoyo de nuestra afición, esperamos que haya una hermosa fiesta en la Arena. Ciertamente no fue el resultado que buscábamos. Queríamos irnos de aquí con cierta ventaja, pero no fue así. Ahora tenemos que pensar en el Vasco el sábado y luego en este importante partido contra Alianza Lima", agregó.

(VIDEO: DSports)