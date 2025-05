Sporting Cristal rompe su silencio y toma radical decisión tras goleada: "Entendemos su molestia"

Sporting Cristal vive un momento tenso tras quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. El cuadro celeste fue humillado por el conjunto brasileño al propinarle un abultado marcador de 6-0. Ante ello, los hinchas reaccionaron muy molestos y apuntaron contra los actuales dueños de la institución del Rímac. Dado este suceso, el club se pronunció y tomó radical medida.

LÍBERO pudo conocer que los primeros hinchas en comunicarse directamente con la institución celeste fueron los que forman parte de "Socio PaSCión". En medio de la goleada en Brasil, los integrantes no se guardaron nada y apuntaron contra Joel Raffo, presidente del club 'cervecero', con fuertes mensajes hacia él a través de su canal de WhatsApp.

De hecho, se conoció que muchos filtraron información personal del mandamás de Sporting Cristal y sus familiares, lo que generó alerta entre los altos mandos del club. Ante ello, la misma entidad decidió dejar un mensaje a cada público a cada uno de los socios y bloquear más comentarios en dicha red social.

"Buenas noches con todos. Entendemos su molestia, pero tenemos varias solicitudes a la interna de limitar los comentarios y como lo señalamos desde el inicio, el cierre de los comentarios se dará ante reclamos de los socios. Por ello, vamos a proceder con ello", informó el Club Sporting Cristal.

Seguido de ello, otro de los canales de WhatsApp de los socios tuvo un firme mensaje desde el área comercial, en el que también toman la radical medida de bloquear mensajes de los hinchas en este sitio oficial.

"Estimados socios, ante los reiterados reclamos recibidos y conforme a las políticas de convivencia del club, procederemos al cierre temporal del grupo. Entendemos el momento complicado que atravesamos, y agradecemos mantener el respeto entre todos. Seguiremos escuchándolos por los canales oficiales", informan.

Sporting Cristal se pronunció ante los hinchas Socio PaSCión.

Diego Rebagliati apuntó contra la directiva de Sporting Cristal

Fuera de su rol como comunicador, Diego Rebagliati habló como hincha de Sporting Cristal y pidió a los altos mandos del club que vendan la institución por el bien de la historia celeste. El comentarista deportivo se mostró muy molesto y no calló durante el programa en vivo.

"Tengan la seguridad que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Lo que se viene va a ser un infierno. Se vienen tiempos muy duros, se los han ganado. Hoy a los socios le apagaron el chat. Tienen vergüenza, se esconden. Espero que les duela cada palabra. Desde que llegaron a Cristal, solo da pasos para atrás. Se equivocaron en Backus, le vendieron al grupo equivocado. Esperemos que no dure mucho, y que en algún momento no tengan vergüenza en la cara y pongan a la venta el club", manifestó.

(VIDEO: Movistar Deportes)