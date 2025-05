Giancarlo Granda arremetió contra los propietarios de Cristal: "Den la cara. No sean cobardes"

Sporting Cristal vive una crisis y uno de los hechos que ha desencadenado la furia de todos sus seguidores es el reciente 6-0 sufrido ante Palmeiras. Ante ello, periodistas deportivos han tomado la palabras y han apuntado duramente con los actuales propietarios de la institución celeste.

Uno de los que se pronunció fue Giancarlo Granda, que en pleno programa de "Al Ángulo" dijo de todo contra la directiva 'rimense' y expresó su malestar por los malos resultados que se vienen dando en los últimos años para el cuadro celeste.

Fiel a su estilo, el popular 'Flaco' exigió a los dueños de la institución del Rímac a que brinden una conferencia de prensa para dar a conocer las medidas a tomar ante este lamentable resultado que eliminó a Cristal de todo torneo internacional. Asimismo, su postura es que los integrantes que lideran al club renuncien, pero ve poco probable que este hecho se dé.

"Aplausos, lo lograron. Destruyeron un equipo que estaba acostumbrado a ser campeón. Cayeron más bajo cuando pensamos que no se podía caer más bajo en Cristal. Dio lástima. Son incompetentes, son soberbios. Se creen que son más de los demás. Hagan una conferencia de prensa. Den la cara, no sean cobardes. El hincha de Cristal está dolido. Es el equipo más goleado de la Copa Libertadores. Si Autuori tuviera una sierra, saca a mitad de equipo. Para mí tendrían que renunciar, pero no lo van a hacer", manifestó.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Sporting Cristal tendrá descanso por semanas

Luego de la goleada ante Palmeiras, ahora Sporting Cristal tendrá un largo receso por la fecha FIFA del mes de junio. Se espera que haya un pronunciamiento del club para que el hincha tenga conocimiento de las medidas a tomar en lo que resta de la temporada.

Actualmente, Sporting Cristal quedó fuera de toda competencia internacional y solo se enfocará en la Liga 1. En lo que va del Torneo Apertura, los celestes son octavos con 22 unidades y están a cuatro puntos del líder Universitario.