¿Cristal a la venta? Grupo de inversionistas interesado en el fútbol peruano: "Podemos revertir"

En las últimas horas, un tema ha tomado fuerza tras la eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Y es que hinchas y periodistas deportivos han apuntado contra la actual dirigencia de los celestes, exigiendo la venta inmediata del club para no vivir una crisis de la que no haya escapatoria.

Bajo ese contexto, el expresidente del club celeste, Felipe Cantuarias, se refirió al momento que vive la institución deportiva y reveló para sorpresa de todos que hay un grupo de inversionistas del exterior que está interesado en el fútbol peruano. Este tema toma relevancia ante el pedido de los hinchas de Cristal para que se ponga a la venta el club.

"Hay grupo inversionista interesado en entrar al fútbol peruano y en ese sentido no es vender humo. Cuando hablo algo es porque tengo sustento. Si los dirigentes históricos con la hinchada trabajamos juntos para buscar una salida en base al diálogo, no a la violencia, podemos revertir esta situación. Cualquier ecuación de compra del club incluye dirigentes históricos, gente hincha que garantice que se recuperen la historia, la identidad y que las decisiones se tomen con sangre celeste", declaró Felipe Cantuarias a Radio Ovación.

Felipe Cantuarias fue presidente de Sporting Cristal desde el 2011 hasta el 2014. Foto: Maribel Mendo - URPI LR.

Vale indicar, que, desde la postura del exmandamás de los 'rimenses', no acepta las medidas de violencia que realizan ciertas personas como lo vivido en La Florida. Invita a un diálogo cuerdo con los responsables para que se tomen las mejores decisiones de ahora en adelante.

"Quiero expresar mi total rechazo a toda forma de violencia e invocar a los hinchas de Cristal a que respetemos nuestra historia. Es oportuno hacer una nueva invocación a los directivos históricos de Cristal, he venido señalando en varias oportunidades, este es el momento que nos unamos para trabajar conjuntamente y recuperar la identidad y la historia del club", agregó.

Diego Rebagliati pide a Joel Raffo que venda el Club Sporting Cristal

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no calló durante su programa en vivo y dijo de todo ante las cámaras contra los actuales propietarios de Sporting Cristal. En su exposición, pidió tajantemente que vendan el club por el bien de la historia 'rimense'.

"Tengan la seguridad que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Lo que se viene va a ser un infierno. Se vienen tiempos muy duros, se los han ganado. Hoy a los socios le apagaron el chat. Tienen vergüenza, se esconden. Espero que les duela cada palabra. Desde que llegaron a Cristal, solo da pasos para atrás. Se equivocaron en Backus, le vendieron al grupo equivocado. Esperemos que no dure mucho, y que en algún momento no tengan vergüenza en la cara y pongan a la venta el club", expresó Rebagliati en Movistar Deportes.